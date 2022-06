La provincia entrega equipo para Registros de la Propiedad y optimizar trámites

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, entregó un scanner cama plana A3 al Registro de la Propiedad Inmueble de Concordia. Lo hizo en el marco del programa de digitalización de los Registros que la cartera a su cargo lleva adelante.

El scanner, entregado al Registro de la Propiedad Inmueble de Concordia, permitirá digitalizar folios reales y optimizar los trámites registrales en la localidad y hacer más fácil el acceso a las consultas profesionales.



Estuvieron presentes junto a la ministra, la secretaria de Justicia, Adriana Pérez: la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Lucrecia Tepsich; el jefe del Registro de la Propiedad en Concordia, Federico Arriaga, la presidenta del Colegio de Escribanos de Concordia, Laura López, el presidente del Colegio de la Abogacía Sección Concordia, Eduardo Paredes, el delegado de agrimensores, Adrián Caire, integrantes de la Comisión de Escribanos Alexia De Marco y Margarita Brizio y personal del Registro de la Propiedad de Concordia.



"Entregamos un scanner para que cualquier movimiento nuevo que se realice en el Registro de la Propiedad de Concordia se pueda digitalizar e incorporar a todo lo que ya se encuentra digitalizado", explicó la ministra Romero, al tiempo que mencionó: "Esta herramienta va a ser puesta en funcionamiento en la brevedad y va a significar un beneficio para los profesionales que consultan en este Registro".



Asimismo, informó: "Actualmente el Registro de Concordia tiene digitalizado los folios hasta 1971. De esa fecha para atrás, tendremos que ir al papel".

Vale recordar que esta semana el Ministerio de Gobierno y Justicia firmó un convenio con la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) por medio del cual se comenzará a implementar un sistema informático que permitirá el acceso on line a folios reales de Registro de la Propiedad.



En este marco, la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Lucrecia Tepsich explicó: "El sistema que vamos a implementar permitirá que los profesionales puedan entrar en cualquier momento a consultar trámites y pedir el número de matrícula, y la consulta IN VISU la va a tener en el momento".

"Esta consulta IN VISU no sólo la pueden hacer hoy en Concordia sino que también ya está disponible en San Salvador, Feliciano y Diamante. Además, estamos terminando en Uruguay y Tala".