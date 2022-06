Presentaron una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos realizó la presentación de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita en la capital provincial este viernes en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Participaron más de 20 responsables de Cultura de municipios entrerrianos junto a la secretaria de Cultura Francisca D' Agostino y el subsecretario de Deportes de la Provincia, Adrián Perotti. Como cada año estuvo presente el equipo de trabajo específico del programa de los Juegos que trabaja en la Secretaría de Cultura.



"Para nosotros es el programa más inclusivo, no solo en las provincias, sino en el país. Es una oportunidad para que nuestras gurisas y gurises encuentren allí el camino para mostrarse y compartir. Esa oportunidad tenemos que brindársela a toda la población", dijo Perotti.



Y agregó: "De parte del gobierno provincial, de la secretaría de Deporte y la de Cultura estamos a disposición", dijo el funcionario quien estuvo acompañado de Fabián Monzón, coordinador de Deporte Social.



A su turno, Francisca D' Agostino expresó: "Este año tenemos novedades para los juegos y estamos muy contentos. Seguimos apostando a este programa que fomenta valores como el compartir, el respeto y la solidaridad".



Luego de las palabras de bienvenida, se comentaron cuestiones específicas del reglamento de la nueva edición y se reelaboraron algunos puntos puntos de manera colectiva. Durante el transcurso de la semana entrante se difundirá el reglamento definitivo y las fechas de los encuentros regionales y provincial



La Secretaría de Deportes de la Provincia se hizo presente en la jornada, ya articulará con los Juegos a través de su proyecto "Abuelos en Acción". Todas las categorías para personas mayores de los Juegos de este año se trabajarán en conjunto con dicha secretaría.



"Somos litoral"



El Gobierno de la provincia de Entre Ríos da continuidad a la decisión política de organizar la instancia provincial de los Juegos Culturales Evita, para que jóvenes entrerrianos se vean beneficiados por este programa de inclusión y promoción social que promueve valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.



Los Juegos son una herramienta de inclusión y promoción social, que posibilita que jóvenes, provenientes de escuelas públicas y privadas, clubes, ONGs, representaciones comunales de toda la provincia participen de diferentes instancias artísticas y culturales.



El lema de este año es "Somos Litoral", lo que significa que las obras que se presenten deberán referir a la temática, y que se rescaten de relatos, historias, leyendas, costumbres o cualquier otra expresión de la cultura que tenga que ver con el Litoral.



Con la puesta en marcha de esta nueva edición 2022, los Juegos Culturales Entrerrianos Evita alcanzarán los 17 años de gestión ininterrumpida, retornando a las experiencias artísticas de participación colectiva previas a la pandemia, consolidando las modalidades de presentación individual y sumando nuevas disciplinas como Historieta para jóvenes.



Se propuso conjuntamente en el encuentro incluir y hacer participar a más personas con discapacidad en todas las categorías, teniendo como faro el arte y la cultura, poniendo en valor las identidades culturales locales, y promoviendo los derechos culturales, la participación, la integración y la libre expresión.



Modalidad de Participación - 17° Edición 2022



Para el 2022 la organización ha resuelto implementar la modalidad presencial para el desarrollo de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita.



Este año las disciplinas serán para las categorías Sub 15 y Sub 18: Pintura; Dibujo; Fotografía Digital; Cuento; Videominuto; Danza (Pareja e Individual); Teatro (Grupal y Unipersonal); Canto Solista; Free Style.



Para personas mayores, y en articulación con el Programa "Abuelos en Acción", las categorías serán: Pintura o Dibujo; Fotografía Digital, Poesía y Cuento.



Personas con discapacidad en todas las categorías de los Juegos



Los Juegos Culturales Entrerrianos Evita constituyen una política pública en sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que en Argentina tiene fuerza de Ley desde el año 2008 (Ley Nº 26.378).



En ese sentido, el programa apunta a la inclusión social de la población y aportando para la erradicación de preconceptos y actitudes discriminatorias sobre las personas con discapacidad. Ampliar los horizontes de participación y proponer un enfoque de inclusión y respeto en la diversidad es para el programa un objetivo primordial.



De esta manera, cualquier persona que esté comprendida en la edad de la categoría puede participar de las disciplinas de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita.