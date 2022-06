El hospital de Gualeguaychú se prepara para el invierno y sumó más de 70 camas

El Hospital Centenario de Gualeguaychú informó que continúa expandiendo sus servicios y su capacidad asistencial en el nuevo edificio. Ante la aparición de las patologías respiratorias típicas del período invernal, sumado a la pandemia por Covid-19, se aguarda un posible incremento de la demanda en nuestro efector. Ante esta coyuntura, y también pensando en un salto de calidad estructural de nuestro sistema sanitario, se incorporaron nuevas camas con oxígeno en los sectores E y F del nuevo edificio.Actualmente, tras un arduo esfuerzo y trabajo de gestión, se habilitó el oxígeno en las salas F y E de la planta alta. En dichos sectores, funciona el servicio de Cirugía, que cuenta con 28 camas con circuito de ventilación; y el servicio de Clínica, que posee 46. Además, 26 de ellas (13 habitaciones) cuentan con modificaciones en el sistema de ventilación que permiten realizar aislamientos de pacientes respiratorios, que incluyen al Covid-19 y otras enfermedades como, por ejemplo, la Tuberculosis.Vale destacar que, en esta época del año, se espera un incremento de las patologías habituales del invierno, además de una suba de los casos de Covid-19. En este marco, es importante resaltar que además de los nuevos sectores inaugurados, la capacidad instalada de camas críticas en la Terapia Intensiva sigue siendo la misma que en el peor momento de la pandemia, en mayo del año pasado.Es decir, que actualmente el hospital cuenta con 21 camas UTI. En principio, 10 para pacientes Covid, 6 para Polivalentes y 5 para Coronarios.Asimismo, es para resaltar que en Pediatría se cuenta con la posibilidad de sumar camas con oxígeno en caso de ser necesario, en una de las salas anteriormente usadas como Aislamiento Covid.También vale destacar el funcionamiento de las Postas Respiratorias (ex Guardia de Febriles), que han dado respuesta en los peores momentos de la pandemia, y que están preparadas nuevamente para atender a todos los vecinos y vecinas.Por otra parte, es de vital importancia hacer hincapié en la prevención de las enfermedades. En este sentido, la vacunación es la principal herramienta para reducir la posibilidad de transitar cuadros graves de Covid-19.Por ello, el Nodo de Epidemiologia del Hospital Centenario recomienda la aplicación del primer y segundo refuerzo de vacuna contra el Covid-19.La población objetivo para el segundo refuerzo son las personas mayores de 50 años; las personas de 12 años o más con Inmunocompromiso; las personas de 18 a 49 años con factores de riesgo (con indicación médica); el personal de Salud y el personal Estratégico.Recordemos que el intervalo entre el primer y segundo refuerzo debe ser no menor a 4 meses.Aquellas personas que aún no hayan recibido su primer refuerzo (tercera dosis), deben hacerlo de inmediato. En este punto, es importante mencionar que se habilitó la aplicación de dicho refuerzo a los menores de 11 a 17 años.Los vecinos deberán concurrir a recibir su vacuna contra el Covid-19 al establecimiento de Salud más cercano, con el Carnet de Vacunación.Por otra parte, también se recomienda aplicarse las vacunas contra la Gripe y contra la Neumonía a los grupos de riesgo.