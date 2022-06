Se inauguró el Juzgado Federal de Concordia

Durante la jornada de este viernes 3 de junio se llevó a cabo la inauguración oficial del Juzgado Federal de Concordia, en el edificio del ex Policlínico Ferroviario de la ciudad, entre calles San Juan y La Rioja.Al respecto, quien estará a cargo de la institución, la jueza Analía Ramponi, valoró a un cronista de este medio que se encontraba en el lugar, que “este es un día histórico y muy esperado por la jurisdicción”, dado que “este juzgado tuvo un proceso muy largo” teniendo en cuenta que “la ley de creación 26.638 es del año 2010” y, finalmente, “después de 12 años y medio, es una realidad”.La letrada reconoció que la relevancia de su puesta en marcha no recae solamente en la ciudad de Concordia, sino que “este juzgado era esperado por todas las ciudades y departamentos que van a integrar su jurisdicción”, así como también “viene a descomprimir un poco la justicia federal de Concepción del Uruguay”.“Habrá diversas problemáticas” que tratar, “sobre todo penales”, anticipó y mención “el flagelo del narcotráfico, que es el gran desafío hoy en día para la justicia federal” junto al “delito organizado y la trata de personas”. No obstante, aclaró que “también tratará temáticas no penales, como los amparos de salud y seguridad social, entre otras”.Según sus palabras, a través del esfuerzo de “muchas personas, la Municipalidad de Concordia, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Paraná” se logró “contar con este juzgado”, que “también acercará la justicia a la comunidad, para brindar un mejor servicio y dar una mejor respuesta”.Finalmente, reconoció que “mi compromiso es con la administración de justicia; yo ingresé al poder judicial muy joven, así que espero aportar toda mi experiencia y todo mi oficio para lograr el objetivo”.