La Justicia atenderá este viernes en los barrios de 23 ciudades: los trámites

El viernes, durante la mañana, se realizará la segunda “Jornada provincial de acceso a Justicia” cuyo propósito es garantizar el servicio a las personas que más lo necesitan y ofrecerle respuestas sin necesidad de que concurran a los tribunales de su localidad. La actividad se enmarca en la que semanalmente realiza el programa “La Justicia va a los barrios” en todas las jurisdicciones.Integrantes de magistratura y funcionariado del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal así como profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios, con la colaboración de organismos como el Registro Civil Móvil o de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), trabajarán en los barrios para garantizar el servicio de Justicia a las personas más vulnerables.Los/as interesados/as en acudir a la jornada pueden consultar en cada jurisdicción el lugar en el que se realizará la atención de los funcionarios y funcionarias judiciales.ALDEA SANTA MARÍA (jurisdicción Cerrito) Escuela N°39 “Perito Moreno” (calle Monseñor Alfonso Kaul N°110) de 9 a 11:30hs.ANTONIO TOMÁS (jurisdicción Pueblo Brugo): Escuela nº72 “Guillermo Hudson” (sobre Ruta Prov. Nº 8) 9 a 12hs.BOVRIL Nuevo Edificio del Concejo Deliberante Municipal (calle Pte. Perón entre Martín Fierro y Bv. San Martín), 9 a 12hs.CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Centro de Salud del Barrio 150 Viviendas (calle Carlos Granillo Posse Nº 842), 8:30 a 12hs.CONCORDIA Escuela N°14 “Coronel Antonio Navarro” (Bv. San Lorenzo Oeste N°995 y Villaguay), 9 a 12hs.CONSCRIPTO BERNARDI (jurisdicción Federal): Salón de usos múltiples – Predio de la Ex Estación de Ferrocarril (sobre calle 9 de julio), 9:30 a 12:30hs.FELICIANO: Salón Comunitario del Barrio El Cardal (Ejido Sur) de 12hs.GUALEGUAYCHÚ Centro de Convenciones Municipal (Corsódromo Local), 9 a 13hs.INGENIERO SAJAROFF (jurisdicción Villaguay): Salón Multiuso Comunal (calles Presidente Alfonsín y Alberto Balbuena) de 8:3 a 12 hs.LA PAZ Escuela Nina n°7 “San Lorenzo”(calles Racedo y Alvarado – Barrio Feria) de 11hs.LARROQUE Parque de la Estación (calle Tomás de Rocamora N° 341), de 12hs.NOGOYA Centro de Salud “Dr Mello” Barrio Chañar Calle Estela alcedo s/n, de 12.PARANÁ Puerto Sánchez, calle El Pescador y Escalera Villalba,de 9 a 12hs.PARAJE GUAYAQUIL (jurisdicción Federación) Escuela n°42/Secundaria n°8 “Gral. Pascual Pringles”, de 9 a 12hs.PARAJE MAZARUCA (jurisdicción Ibicuy) Escuela N.º 28 “José Hernández” de 9 a 12hs.PUEBLO CAZES (jurisdicción Colón) Centro de Salud de Pueblo Cazes de 9 a 12hs.PUERTO ALVEAR (jurisdicción Diamante) Salón Comunal, de 9 a 12hs.PUNTA DEL MONTE –Octavo Distrito (jurisdicción Gualeguay) de 9 a 12hs.ROSARIO DEL TALA Salón de Usos Múltiples del Barrio Sagrada Familia (calle Paulino Monzón, entre calles Jujuy y Chaco) de 8:30 a 12hs.SANTA ANITA (jurisdicción Villa San Marcial) Salón de Jubilados (calle Conrado Hummel n°414) de 9 a 12hs.TABOSSI (jurisdicción Viale): Escuela nº75 “General Alvear”(calle Pte. J. D. Perón N°256), de 9 a 12hs.VICTORIA Escuela n°47 “Bernardino Rivadavia” (calle Vélez Sarsfield n°1058) de 8:30 a 11:30hs.VILLA PARANACITO Salón Comunitario del Barrio Sagastume (Barrio ex Hogar Adultos Mayores de 9 a 12:30hs.-Atención y asesoramiento en materia de cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.-Trámites ante organismos públicos tendientes a garantizar el derecho a la salud y a la educación.-Recepción de denuncias y seguimiento de denuncias en trámite.-Atención de consultas, vinculadas a la comisión de delitos.-Certificaciones de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros de vida, formularios de becas.-Declaraciones juradas para gestionar asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.-Informaciones sumarias para tramitar beneficios previsionales, asignaciones familiares, obra social. (CONCURRIR CON DOS TESTIGOS MAYORES DE 18 AÑOS CON DNI).-Informaciones sumarias para acreditar ingresos insuficientes, a fin de tramitar DNI sin cargo, y a fin de que la personas ciudadanas extranjeras tramiten la radicación.-Certificados de supervivencia.-Certificación de copias de partidas de distintas provincias (que no tengan más de tres meses de expedidas).-Certificación de copias de documentación de índole privada.El programa se implementó en 2004 por iniciativa de la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia y directora académica del Instituto “Dr. Juan B. Alberdi”, Susana Medina. A partir de 2018, y a propuesta de la magistrada, se aplica como política permanente del Poder Judicial de Entre Ríos. Su alcance también puede apreciarse en el link: https://www.jusentrerios.gov.ar/la-justicia-va-a-los-barrios/