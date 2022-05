En Victoria comienza la recolección diferenciada de residuos

A partir del próximo 5 de junio la Municipalidad de Victoria implementará una recolección diferenciada de residuos domiciliarios, una medida adoptada por primera vez en toda la ciudad con el objeto de mejorar las condiciones ambientales y el manejo de residuos en la planta de recuperación. La campaña incluye también una invitación a compostar domiciliariamente los residuos orgánicos.



El nuevo sistema de recolección diferenciada implica que los vecinos separen en sus casas los residuos de manera diferenciada: por un lado, los materiales “secos” o “inorgánicos” reciclables (metal, plástico, vidrio y cartón), por otro los “orgánicos” y “sanitarios”. Se invita a cada hogar a colocar dos tachos de residuos, uno para cada tipo de desecho.



Secos y reciclables



Martes y jueves de cada semana se retirarán los residuos secos reciclables limpios: cartón, vidrio, metales, plástico. Para ser reciclado. Se pide a los vecinos la gentileza que estén “limpios”, para favorecer que puedan ser reciclados.



Orgánicos, húmedos y sanitarios



Lunes, miércoles, viernes y sábado los recolectores retirarán restos orgánicos, húmedos y sanitarios. En cuanto a los residuos orgánicos, la directora de Producción y Ambiente los define en sus diferentes charlas como “todo aquello que estuvo vivo”: carnes, huesos, vegetales, cáscara de huevos, restos de ensaladas, sobrantes de comida, pan, migas de galletitas, cáscaras de frutas, incluso frutas y alimentos que se descarten por encontrarse en mal estado, restos de pasto, podas pequeñas. Acerca de los “húmedos”, se refiere, entre otras cosas, a papel de cocina usado para milanesas, limpiar la mesa, saquitos de té, restos de café, yerba. Finalmente, los sanitarios: que incluyen primeramente al papel higiénico, pero también hisopos, toallitas femeninas y pañales usados.



Colores



No se pide ni exige bolsas de diferentes colores, sin embargo, tener en casa tachos de colores diferentes favorece evitar confusiones y una mejor clasificación. También es conveniente aclarar que los recolectores no estarán revisando las bolsas de cada hogar para saber si los residuos colocados corresponden a cada día o si están bien seleccionados… aunque, por ejemplo, una bolsa con botellas de plástico el día en que recolectan orgánicos, o una bolsa chorreando líquido cuando corresponde residuos secos, es posible que no la levanten ese día.



Principalmente se trata de sumar conciencia y acompañar una iniciativa que es en favor del cuidado ambiental, por lo tanto, en favor del cuidado de todos.



“Sin dudas esto es el inicio de un proceso que implicará un aprendizaje para todos, por modificar un uso social de larga data. Sin embargo, es el tipo de aprendizaje que redunda en un beneficio importante para la sociedad, mejorando el tratamiento de residuos, el reciclado, e incluso favoreciendo el compostaje domiciliario, otro de los hábitos que se busca fomentar y que resulta más que interesante, ya que permite que quienes tengan un jardín o una pequeña huerta, o macetas obtengan tierra de excelente calidad”, indicaron desde la comuna.