Salud realizó abordaje para la detección y control del cáncer de cuello de útero

Este viernes el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), llevó adelante en el hospital Eva Duarte de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy, una jornada destinada a la salud de las mujeres. En este sentido, se realizaron tomas de muestra para Papanicolaou (PAP) y test para la detección del virus del papiloma humano (VPH).Cabe destacar que la actividad, destinada a mujeres menores de 30 años para las tomas de muestras para PAP y mayores de 30 años no gestantes con la aplicación de test de VPH y tomas de PAP, se enmarca en las acciones de prevención del cáncer de cuello de útero.La directora del IPC, Claudia Enrique, asistió a la localidad junto a un equipo del Instituto que la acompañó para facilitar las tareas de registro de las mujeres controladas a fin de que luego, “a través del IPC o del hospital Eva Duarte, que nos recibió colaborando con todo el personal y sus instalaciones, podamos identificar y citar a las mujeres que realmente lo necesiten para seguir con los estudios y tratarlas”, indicó.La referente recordó que la realización del test de VPH permite que, a la mujer que le da negativo, no tenga que hacerse el Papanicolaou durante cinco años.“Estamos muy contentos de estar acá, no es la primera vez que visitamos Ceibas: ya habíamos venido dos veces a instancias de la municipalidad”, señaló Enrique, tras lo cual destacó el apoyo de la comuna para facilitar la logística y la convocatoria en cada operativo. En este sentido, cabe citar que se esperaba la asistencia de unas 40 pacientes al abordaje, pero la concurrencia superó las expectativas iniciales.En tanto que el senador provincial Daniel Olano expresó: “Para nosotros estos abordajes son de suma importancia”, precisando que en Ceibas no hay medicina privada, por lo que la atención sanitaria se resuelve a través del efector público. “Así que estamos muy agradecidos porque esto es brindarle salud y algunas cosas que no tenemos en el hospital a la comunidad”, concluyó.En el mismo sentido se expresó la intendenta Sabrina Olano al mencionar: “Obviamente que con la pandemia la gente dejó de hacerse los controles, y además acá es muy difícil porque no tenemos una ginecóloga ni obstetra que realice los test y los PAP; así que celebramos que esto se pueda realizar en localidades chicas como las nuestras porque es trabajar en la prevención”.Por su parte, el director del hospital Eva Duarte, Roberto Rupani, explicó: “Es un pueblo que está lejano de la atención de otros hospitales, estamos a 60-70 kilómetros de las otras localidades y a las chicas les cuesta ir para hacerse estos chequeos. Hay que tener presente que tienen que ir a otro lado a pedir turnos, esperar; además, hay mujeres jóvenes que tienen 3 ó 4 hijos, con los maridos que tienen que ir al trabajo, así que no tienen con quién dejar los chicos”.Rupani completó: “Son situaciones que les dificulta trasladarse para realizar estos estudios, así que lo que hay que hacer es traerlos para facilitar el acceso y sin duda que la gente acude, como se ve en este operativo que tuvo una respuesta espectacular”.