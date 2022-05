Más de 100 mediadores se capacitan este viernes y sábado en Paraná

Más de 100 mediadores se capacitan este viernes y sábado en el Centro Cultural "Gloria Montoya", en Paraná. La importancia de esta instancia es que se realiza de forma presencial, después de tres años de restricciones por la pandemia de Covid-19.



“Es una instancia regular de capacitación a los mediadores voluntarios de la Defensoría y es una instancia intensiva que se mantuvo de manera virtual durante 2020 y 2021, pero que ahora vuelve a ser presencial”, comunicó a Elonce la coordinadora del Centro de Mediación, Irina Chausovsky.



“Hace 18 años, éramos 45 mediadores y muchos siguen siendo voluntarios desde que comenzamos en 2003, pero la gran familia del Centro sigue creciendo hasta tener más de 100 todos los años; es un número que se va renovando porque quienes no cumplen con los requisitos de capacitación no pueden permanecer y, además, todos los años se incorporan nuevos mediadores”, explicó la mediadora.



En relación a las funciones de los mediadores, Chausovsky que “intervienen en las temáticas relacionadas con la convivencia, lo que nos afecta del vivir juntos, de cerca de otros vecinos, como las cuestiones vinculadas a la humedad, filtraciones, árboles, medianera, mascotas, construcciones; son cuestiones que nos afectan de forma cotidiana y que podemos resolver golpeando la puerta del vecino para conversarlas, pero si no nos alteran la vida cotidiana y nuestra tranquilidad, hacen que las conversaciones se compliquen”. “Ahí es cuando entramos los mediadores a acompañar conversaciones más saludables para que las personas puedan abordar juntas sus problemas”, indicó.



La capacitación está a cargo de Paty Wilensky, resaltó que los mediadores “apuntamos a la convivencia en la que uno y otro tienen derechos y estilos diferentes, y ahí es donde tratamos de encontrarnos, en ese puente”.



“Es difícil ser mediador cuando cada uno no está en su eje”, reconoció y, según dio cuenta, en la capacitación “se trabajar con los mediadores para que puedan ser personas más centradas y poder acompañar, luego, los procesos de otros”.



Al brindar tres tips para, fundamentalmente, no entrar en conflictos con otros, Wilensky recomendó: “Revisar que lo que uno quiere y qué está disponible; quitarle la alevosía, la idea de que el otro me lo hace a propósito para perjudicarme porque eso nos pone en una actitud defensiva; y respetar las formas de los otros”. (Elonce)