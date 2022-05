Más de 400 alumnos desayunan y almuerzan en el comedor de la escuela Esparza

Más de 400 alumnos desayunan y almuerzan en el comedor de la escuela Nº208 “Juan Carlos Esparza” de Paraná. “Es gracias a un equipo de agentes educativos, entre docentes, cocineros y ordenanzas, todos quienes convivimos dentro de esta escuela tenemos el mismo compromiso, dispuestos a trabajar y a educar con amor”, valoró ala directora de la institución educativa, Hilda Leguizamón.La matrícula escolar de la Esparza está compuesta por 418 estudiantes provenientes de los barrios Mosconi, Kilometro 3, Cáritas y Bajada Grande. “De constituciones familiares de las más variadas, con ausencias de papás o de mamás, y no todos están en el cielo sino en otros lugares, y es muy difícil”, reconoció Leguizamón.En la oportunidad, dio cuenta del “estricto seguimiento sobre las inasistencias” a los alumnos. “Es parte de nuestra obligación porque hay que recuperar esos dos años de pandemia en los que, si bien se trabajó de forma virtual, no fue todo lo que se debía hacer y que los chicos necesitan. Necesitamos que no falten, que vengan todos los días a clases”, insistió la directora.visitó la institución educativa al momento en el que los chicos disfrutaban de un chocolate con facturas. “Cuando hay margen de partida, porque hubo dos feriados en el mes, reciben algo extra”, comentó Leguizamón. Para el almuerzo, en tanto, estaba previsto que degustaran un plato de polenta con pollo y queso. “Es un menú de invierno y a ellos les encanta”, valoró la directora.Leguizamón, quien ya está en edad para jubilarse, reveló que está estudiando un pos-título para directores que dicta Nación. “Sino estuviera estudiando y actualizada, no estaría acá”, confesó.