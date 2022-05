Día del Operador de Radio: un trabajo que se ejerce con pasión y responsabilidad

El 24 de mayo es un día muy especial para la historia de la Radio, ya que en el año 1848 fue la primera vez que se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica a larga distancia, entre Baltimore y Washington, a través de un código de puntos y rayas que había investigado Samuel Finley Morse.Al respecto, uno de los operadores de la Radio Costa Paraná, Walter Fernández, informó aque “ser operador es un trabajo que apasiona”.Fernández contó que estudió la carrera de Comunicación Social y siempre se especializó en el área de redacción, hasta que conoció el mundo de la radiofonía. “De a poco fui aprendiendo y ahora me gusta mucho la radio, manejar los tiempos del aire y acompañar durante la mañana”, aseguró.El joven detalló que trabaja desde las 5:50 am y para que los programas salgan bien al aire “se realiza un trabajo en equipo, todos vamos por el mismo objetivo. Es un trabajo en el que hay que aprender todo el tiempo y debemos buscar que la música acompañe cada momento, más allá de los géneros que me gustan escuchar”.El operador dijo que es fanático de Mario Pereyra y es un artista que le gusta “para celebrar los buenos momentos”.