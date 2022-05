La Cámara de Diputados declaró de interés el libro “Yo estuve en el Belgrano”

El periodista Nicolás Blanco presentó el primer libro “Yo estuve en el Belgrano (Basado en el testimonio de Fernando Jaime)”, en el clico “Literatura en diputados”.“Es un honor que, en la Cámara de Diputados, presenten este libro que fue declarado de interés educativo”, expresó aÁngel Giano. Además, remarcó la importancia del ciclo para promocionar autores, intérpretes y compositores entrerrianos que traten de revindicar la historia.“Es increíble la lucha que tuvo que vencer Fernando, no solo cuando fue a defender la patria en 1982, sino también cuando volvió y no podía hablar. Hay que destacar la militancia de los últimos años para que no haya olvido y combatir la desmalvinización”, dijo.Fernando Jaime, agregó que “presentar el libro es la casa del pueblo, de donde pertenecemos todos es un honor. Quiero agradecerle a Ángel Giano, por darnos la oportunidad de presentar este libro, que no tiene otro objetivo que seguir malvinizando”.Por último, Nicolás Blanco, contó que “al ser un libro de interés educativo, el objetivo es trabajar en conjunto con la Legislatura, le Consejo General de Educación y con los Centro de Veterano, para no solamente haya una semana de Malvinas, sino que sea una materia obligatoria”.