Comenzaron a analizar la Reforma del Código Procesal Penal

En el marco del proceso de reforma del Código Procesal Penal, anunciado por el gobernador Gustavo Bordet, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se reunió este lunes con vocales de los Tribunales de Juicios y Apelaciones de la provincia, para debatir, analizar e intercambiar ideas para ser elevadas como propuestas para el proyecto a tratarse en la legislatura provincial.



La presidenta de la Sala Penal Claudia Mizawak y los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, presidieron la reunión desarrollada en el Salón de Audiencias Nº 11 de esta capital provincial.



En el encuentro se abordaron diferentes ejes temáticos, tales como juicios por jurados, juicios abreviados, función de jueces y juezas de Garantías en la etapa intermedia, recursos humanos y tecnológicos de los Tribunales de Juicios de la provincia, y agenda de juicios.



En lo que respecta a este último punto, integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, celebraron el Acuerdo de la Sala Penal, en cuanto dispuso elevar la competencia de los juicios unipersonales, ya que ello permite darle dinamismo a la agenda, como así también las instrucciones brindadas, en cuanto a que no deben elevarse a juicios legajos con evidencias pendientes de producción, toda vez que entendieron, se estaba desnaturalizando lo que se debió haber hecho en la audiencia del art. 405 del CPP.



Además, se expresaron en cuanto a la utilización más racional de la herramienta de juicio abreviado y la etapa intermedia como límite para la presentación; y también en relación a los cuerpos periciales.



Los vocales del Tribunal de Concordia refirieron a la necesidad de revalorizar la función del juez de Garantías y que el control no debe ser formal sino real. En tanto, los vocales de Gualeguay, subrayaron que la comunicación de las sentencias es prioridad y que no se justifica que las mismas sean extensas.



El vocal de Concepción del Uruguay, habló sobre la necesidad de regular el secuestro de información digital, resaltando que las pericias tienen que estar a cargo del Poder Judicial, porque ello hace al equilibrio de las partes.



Por su parte, la vocal Claudia Mizawak señaló que hay que aprovechar mejor los recursos, y entre ellos, la videograbación que implicó una inversión importante. Resaltó la importancia de la capacitación, de trabajar más sobre las estadísticas para tener mayores datos cualitativos, y marcó la necesidad de sistematizar la carga de jurisprudencia para poder compartirla. Es un compromiso moral, dijo.

Al encuentro concurrieron por Paraná, Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel, Alejandro Cánepa, Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo, Pablo Vírgala, María Carolina Castagno, José María Chemez, y Elvio Garzón; por Concordia, Edwin Bastián y Eduardo Degano; por Concepción del Uruguay, Rubén Chaia y por Gualeguay, Dardo Tórtul y Javier Cádenas.



En tanto por videoconferencia participaron Alicia Vivian (Gualegaychú), Darío Crespo (Gualeguay y Nicola Gazzali (Concepción del Uruguay).