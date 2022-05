Aclaración de IOSPER sobre un afiliado que rechazó una práctica autorizada

Tras la denuncia de un afiliado concordiense al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), sobre la falta de cobertura en una Radioterapia de intensidad modulada (IMRT), y por la demora en la autorización de una Tomografía por emisión de positrones (PET), la gerenta Prestacional del organismo, Valeria Kunzi, manifestó que “esta persona decidió no realizar su atención en el Centro de Medicina de Avanzada de Entre Ríos (Cemener), con quien tiene convenio la prestadora de salud de los empleados públicos entrerrianos, a pesar que se había autorizado el 100 por ciento de la práctica en ese lugar".



La doctora Kunzi detalló que el afiliado inició el trámite PET el 1 de abril de 2022; que se internó para su cirugía el 19 del mismo mes, fue dado de alta el 21, y el 3 de mayo se autorizó la práctica PET, al 100 por ciento. Sin embargo, cuando se le otorgó turno para el 19 de mayo en Cemener, lo rechazó, argumentando que no podía viajar “de un día para otro”.



Cabe destacar que el 22 de abril, el afiliado inició un trámite de bolsas, pasta y limpiador, que fue autorizado por Iosper el 3 de mayo del corriente, aunque el 8 de abril, cuando solicitó la cirugía, ya era previsible que necesitaría ese material descartable y no lo requirió.



Rechazo a la prestación en el Cemener

El 5 de mayo, solicitó una Radioterapia de intensidad modulada (IMRT), que fue autorizada el 20 del mismo mes, con cobertura del 100 por ciento a cargo del Cemener. El paciente manifestó que no quería hacerse la práctica en el Centro, y que había decidido hacerlo en un establecimiento de la ciudad de Concordia.



El afiliado está realizando un tratamiento de quimioterapia y a la fecha, no ha realizado aún en Iosper el trámite para provisión de medicamentos, desconociéndose quién le otorga cobertura.