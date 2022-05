Inauguraron la puesta en valor de la Plazoleta Yrigoyen este domingo en Paraná

Con espectáculos y gastronomía, este domingo, quedó habilitada la puesta en valor de la Plazoleta Yrigoyen sobre calles Echagüe y 25 de Mayo, en Paraná. “Queremos que los vecinos tengan cerca de sus casas lugares para recrearse, hacer deportes y disfrutar al aire libre", indicó el intendente Adán Bahl.El evento de este domingo fue organizado por la Municipalidad de Paraná junto a comerciantes y vecinos. Hubo música, entretenimientos y comidas; y todos volvieron a disfrutar del espacio público que fue renovado por el municipio."Esta obra forma parte de nuestro plan de recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad. Queremos que los vecinos tengan cerca de sus casas lugares para recrearse, hacer deportes y disfrutar al aire libre, esa es la manera en que día a día construimos la ciudad capital”, señaló Bahl acompañado por la viceintendenta, Andrea Zoff.En ese marco, el presidente municipal destacó que además se invitó a las autoridades de la Unión Civica Radical porque "el espacio cuenta con dos figuras de ese partido que son parte de la historia argentina. Para nosotros es importante brindarle un homenaje a la trayectoria de Raúl Alfonsín e Hipólito Yrigoyen, dos ex presidentes de nuestro país”, agrego luego.Por último, repasó otras obras de puesta en valor en marcha, como las plazas Sáenz Peña, Italia, Le Petit Pisant, el cantero central de Ramírez Norte, entre otras.La vicegobernadora Laura Stratta, destacó la política que lleva adelante la gestión municipal de rescatar y poner en valor los espacio públicos, y de hacerlo de manera articulada con las instituciones, los vecinos y vecinas. “Rescato la compañía de la comunidad y los comercios. La política tiene que escuchar para después transformar. Creemos que con esa pluralidad de ideas y la unión Nación, Provincia, Municipio, más organizaciones de la sociedad civil, vamos a generar las respuestas integrales que la sociedad demanda”, sostuvo.También estuvo presente la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.El presidente del Comité Capital de la UCR, Ramiro Pereira, agradeció al intendente Bahl por la invitación y mostró su satisfacción por la revalorización del espacio público. “En nuestra forma de hacer política criticamos cuando las cosas están mal y cuando las cosas están bien no tenemos ningún problema en decirlo y en todo caso vamos a aportar para mejorar eso. Por eso digo que estamos muy contentos por esta plazoleta que cuenta con dos figuras importantes de nuestro país y que le sirve a todos los vecinos de Paraná y en particular a los comerciantes y vecinos de la zona”, expresó.Finalmente, la diputada provincial Lucía Varisco, celebró la iniciativa del intendente Bahl de poner en valor esta plaza. “Esta plaza para mí tiene un valor muy importante, más allá del radicalismo. La grieta debe quedar atrás, pese a las diferencias; se pueden compartir estos eventos que son mejoras para la sociedad y vecinos de la zona”, ponderó.Fueron parte de la propuesta: Atlético Echagüe Club; Heladería Cremolatti; Drugstore La Previa; Tiempo Extra 24 Hs y diversos foodtrucks, como Q´ papa, Ayelén Pastelería Artesanal, Caravana Crepes y Alto Fuego y el DJ César Miani.César Gonano, integrante de la comisión directiva del Atlético Echagüe Club: “Para nosotros es una gran alegría recibir a tanta gente en nuestro barrio y en nuestra plaza mejorada. Ver cómo se mejora y crece la ciudad para nosotros es algo que nos llena de alegría. No es solo acá, sino que en varios lugares de la ciudad hay una política de devolverle a la gente los espacios públicos según las necesidades de los vecinos para vivir mejor”.Héctor Flores, responsable de empresa Cremolatti, dijo: “Estamos muy contentos con esta obra y todos los días veo cómo la gente disfruta de este espacio, vienen a tomar mate, dejan los chicos en el club y hacen tiempo acá. La verdad que el cambio fue muy grande, por eso todos los vecinos estamos muy agradecidos”.El sector que se intervino se encuentra en la intersección de calles Pascual Echagüe, 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, en la zona central de la ciudad de Paraná, con una superficie de 242 m2. Allí, se pusieron en valor los bustos existentes, se reacondicionaron veredas y mobiliario y se realizaron tareas de jardinería.Estuvieron presentes la diputada provincial, Carina Ramos; representantes del Comité Provincial de la UCR; concejales, secretarios del Gabinete Municipal, funcionarios de distintas àreas y vecinos de la zona que se acercaron para disfrutar del evento.