"A puro corazón", abrieron un comedor comunitario en barrio de Paraná

"A puro corazón", un grupo de vecinos de barrio La Floresta Sur decidió abrir un comedor comunitario al que llamó “Los Caruchitas”.“Es para solventar un poco las necesidades de la gente que no puede llegar a fin de mes y los de bajos recursos que no tienen nada. Lo que tenemos para cocinar, lo brindamos”, aseguró auno de los impulsores de la iniciativa solidaria, Carlos.Los días viernes y sábados, en la casita de calles Luchessi y Burmeister, brindan un plato de comida a los vecinos de la zona y aledañas, como Barranca Oeste, Paraná XVI, Anaclato Medina y San Martín.“Lo hacemos con la colaboración de los voluntarios que brindan su ayuda desinteresadamente y gracias a los vecinos que donan fideos, arroz y también recibimos el Refuerzo Alimentario que otorga el municipio que, si bien no es mucho, ayuda a solventar el fin de semana”, comentó.Los interesados en colaborar pueden comunicarse al (0343) 156203501.Además, proyectaban arreglar una silla de ruedas para “El Pelado” Espinoza, quien quedó postrado tras un accidente de trabajo.