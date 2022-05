La escuela 25 de Mayo se prepara el acto por el Día de la Patria

Las escuelas de Paraná preparan desde hace varios días el acto por el 25 de Mayo.

Desde el establecimiento ubicado en calle Monte Caseros, y que lleva el nombre de la fecha patria, indicaron a Elonce que “es un día que esperamos y preparamos con mucho trabajo y orgullo todos juntos”.



“Siempre nos sentimos contentos que la escuela lleve ese nombre: 25 de Mayo, que significa la libertad, la revolución, grandes cambios y eso es lo que hacemos permanentemente, inculcándole a los chicos esa gesta patria”, expresó la vicedirectora del turno tarde, María Beatriz Sáenz.



Tras ello anunció que el acto tendrá lugar el martes 24, “estamos con los ensayos y los preparativos”.



La escuela 25 de Mayo “es una escuela céntrica pero los chicos que asisten no son del barrio sino de diferentes zonas y de la periferia”, remarcó la autoridad del turno tarde, al cual asisten unos 150 chicos.



Finalmente, Sáenz dio cuenta que “el acompañamiento de las familias es muy importante, no solo hacia el alumno sino también a los docentes, los chicos no se hacen solos y es un trabajo en conjunto entre familia y escuela”. Elonce.com