El día después del Censo 2022: la labor en las escuelas de Paraná

En el día después del censo, en las escuelas de Paraná se desarrollan las clases con normalidad. Además, autoridades de los establecimientos esperaban el paso del correo para entregar todo el material del operativo censal.Al respecto, Jefa de Fracción Nº6 de Paraná, Mónica Schoenfeld, explicó a Elonce que “el trabajo fue muy arduo, la fracción seis en particular comprendió 15 radios y trabajaron unos 145 censistas” y agregó que hubo personas que se acercaron a las escuelas para preguntar sobre el censo, porque cuando los censistas pasaron los domicilios no estaban.Consultada sobre las tareas para este jueves, informaron que aguardaban la llegada del correo para que retire todas las cajas con las planillas celestes, de viviendas particulares, y anaranjadas, para las viviendas colectivas.En tanto la directora de la Escuela Santa Fe, Mónica Jacob, destacó que “el trabajo fue muy positivo, afortunadamente el 50% de la población que nos tocó hizo el censo virtual lo que agilizó el trabajo y para las 15 horas los censistas ya estaban de regreso en las escuelas”.Al finalizar, Schoenfeld reflexionó sobre el censo e indicó que “preguntaban si tenían obra social o no, pero hubiera sido muy útil preguntar más sobre este tema, como si las personas tenían enfermedades congénitas”