Se creó el Museo del Poder Judicial de Entre Ríos

El Superior Tribunal de Justicia dispuso la creación del Museo del Poder Judicial de Entre Ríos. Fue por iniciativa de la actual presidenta del STJ, Susana Medina, designada directora ad honorem, quien recordó que hoy 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos y con tal motivo se exhibirán algunas de las piezas históricas que obran en el Poder Judicial de la provincia.



El Consejo Internacional de los Museos, instauró el Día Internacional en 1977, para sensibilizar al público sobre el rol de los museos en el desarrollo de la sociedad, y desde entonces no ha dejado de crecer, llegando en el año 2021 a 89 millones de usuarios de internet, redes sociales, noticias en la web, blogs, podcasts y muchas otras actividades híbridas.



Medina resaltó que los museos “son socios estratégicos” en la implementación de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas por cuanto “contribuyen a una amplia variedad de objetivos”, como “la revalorización de la historia, la construcción de la propia identidad, fomentan el sentido de pertenencia, cooperan en la difusión de información científica, y (a través de sus colecciones y programas), los museos enhebran un tejido social que es esencial en la comunidad”.



Observó que “al defender los valores democráticos y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos, aportan en la conformación de una sociedad civil informada y comprometida”.



También detalló que “el cambio vertiginoso producido en los últimos años, sobre todo en lo que hace al trabajo judicial nos ha permitido recopilar variada documentación y recibir diferentes objetos que han pertenecido a magistrados, funcionarios, empleados y organismos judiciales de la provincia, que hoy ya no son de utilidad y revisten sí carácter histórico-cultural.



En el Poder Judicial de la provincia hay más de 80 piezas únicas prontas a sistematizar, inventariar y exhibir en fechas como la que se conmemora próximamente bajo el lema "El poder de los museos".



Este será el tema de la convocatoria para la próxima Conferencia general del ICOM-Praga 2022, uno de los eventos mundiales más importantes dedicados a los museos y sus profesionales.



Desde 1948 un número cada vez mayor de participantes de todo el mundo se reúnen para debatir y comparar ideas relacionadas con los temas de actualidad relacionados con los museos, y en esta oportunidad, por primera vez se realizará de manera híbrida, proporcionando a los participantes el acceso remoto completo al programa científico.



Medina detalló que “con la creación del Museo del Poder Judicial de Entre Ríos, nos proponemos participar del mismo y aprender los nuevos recursos en la materia”. Se trata – dijo - en definitiva de recordar la historia, para construir la memoria de las generaciones futuras, y provocar un cambio positivo en las presentes”.



Una visita al Museo del Poder Judicial de Entre Ríos



En el segundo piso del edificio de los tribunales de Paraná conviven piezas históricas que narran el devenir y la evolución de la historia en este caso, judicial. Enmarcados en una rica pinacoteca, se lucen centenarios relojes de pared; tinteros, máquinas de escribir, sillones de época, escritorios, libros de registros y de sentencias, entre otros objetos de uso diario de diferentes momentos históricos, que hoy integran la muestra y que llegaron desde distintas jurisdicciones de la provincia.



Entre las piezas que se exhiben, se encuentran un medidor de madera que se utilizaba en zonas rurales para determinar la altura de las personas y calcular así su edad, cuando no hubiera otros datos para saberla; un mapa (o carta) de Entre Rios que data de 1927 y lleva inscriptos los nombres de los propietarios las tierras en cada departamento de la provincia con el croquis de la parcela que le corresponde; y un libro de sentencias de 1907, entre otros antiquísimos objetos de riquísimo valor testimonial.