La Escuela de Canotaje cumple 35 años de vida institucional en Paraná

Historia

La Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas (ECENAA) festeja este martes sus 35 años de vida institucional.“Estamos festejando 35 años de llevar a la gente al río, que es la función de la escuela. No podemos creer de la cantidad de gente que pasó por la escuela, es importante que conozcan el río y no le den la espalda”, expresó a, Víctor Hugo Rodríguez, presidente de ECENAA.“Es un deporte noble y barato, porque la escuela le ofrece todo a los alumnos. Además, contamos con un equipo de profesores y profesionales en el remo”, dijo.Por su parte, Pablo, un profesor que está hace 21 años en la escuela, contó que “me acerqué porque me gustaba mucho el agua. No sabía que existía esta institución, pero comencé y le agarré la mano, después empecé a competir y ya me quedé”.“Con los años uno le toma cariño y hoy como profesor, quiero brindarles a los chicos lo mismo que me dieron a mí.Actualmente, ofrece cursos para aquellos amantes del río y también, brinda la oportunidad de que cientos de chicos puedan tomar clases gratuitas mediante la Escuela Municipal.“La escuela nació luego de una carrera de más de 5.000 km recorriendo el río Paraná desde su naciente hasta Buenos Aires donde se promovió la bandera Universal de La Paz. Nosotros mantenemos la bandera y las expectativas de paz para todo el mundo”, contó el presidente.Además, señaló que uno de sus grandes deseos es que puedan conservar la escuela en el galpón: “sería muy importante y tranquilizador. Uno podría proyectar a futuro”.La historia señala que esta Escuela arrancó sus actividades oficialmente un 17 de mayo de 1987. Todo comenzó tiempo atrás, cuando un grupo de jóvenes se lanzaron a una gran aventura, la cual fue unir a remo las ciudades de Brasilia y Buenos Aires, navegando el río Paraná desde su naciente.En sí, esta expedición se realizó en conmemoración del año internacional de la juventud y se la denominó Pacis Nuntii, que en latín significa mensajeros de paz. Una vez afianzado el movimiento, se formó la escuela de canotaje en Paraná, una iniciativa que perduró en el tiempo y que hoy llega a su tercera década de vida.El paso del tiempo, su permanencia y el compromiso que adquirió, le otorgó a la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Desde sus comienzos, no solo cumple un objetivo desde el punto de vista educativo mediante sus cursos de canotaje, sino que también tiene un elevado compromiso con el aspecto social.Desde ya, miles de palistas no solo aprendieron esta importante disciplina deportiva, sino que también muchos de ellos han trascendidos en el ámbito competitivo. Bien vale remarcar, en este último tiempo, a Micaela Maslein, surgida de esta Escuela y actual integrante de la selección Argentina de Canotaje, participando en Mundiales y diferentes certámenes internacionales.