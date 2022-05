Día Mundial de la Hipertensión: tomaron la presión en un gimnasio de Paraná

La hipertensión arterial sigue siendo la primera causa de mortalidad prematura en la Argentina y en el mundo y en el país se estima que fallecen anualmente unas 100 mil personas a causa de alguna enfermedad cardiovascular, de las cuales un tercio no tenía su presión arterial controlada.Se conmemora este martes el Día Mundial de la Hipertensión y el objetivo principal detrás de la celebración de esta fecha es promover la conciencia pública sobre la hipertensión y alentar a los ciudadanos de todos los países a prevenir y controlar este asesino silencioso.Desde la comunidad médica advierten sobre la importancia de tomarle la presión arterial a los pacientes, de que éstos adhieran al tratamiento y conozcan cuáles son sus valores, además de tener en claro que, una vez detectada la enfermedad, se debe indicar tratamiento farmacológico más allá de la implementación de hábitos saludables.Los valores normales de presión arterial corresponden a presiones entre 120 de máxima y 80 de mínima, esto es el ideal. “Ahora bien, se habla de hipertensión cuando los valores están por encima de 140/90 mmHg. Nos quedó una franja en el medio -entre 130 y 140 y entre 80 y 90- esto para algunos especialistas ya es hipertensión, antes se llamaba pre hipertensión y otros la denominan presión arterial limítrofe", explicó el Dr. Marcos Marín, Presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, los responsables del Gimnasio Taián de Paraná convocaron a profesionales de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER) para controlar la presión arterial en el marco de una acción de promoción de la salud.“Una vez más tratamos de aportar un granito de arena a la prevención a través de los controles y ofrecemos el control de peso, de frecuencia cardíaca y presión arterial a través de enfermeros y docentes; y ofrecemos este servicio no solo a nuestros clientes y alumnos, sino también a los vecinos del barrio para que sepan los valores de su presión arterial. Y todos se llevarán un cartoncito en el que quedará registrado ese valor y para que en caso que no estén bien, los puedan chequear”, explicó ala responsable del gimnasio, Andrea Sanfilippo.En la oportunidad, apuntó que “el frío es un factor que no ayuda, al igual que el consumo de sal, el sedentarismo y la emociones, pero esas son cuestiones que están en nuestros manos para modificar y así tener una mejor salud”.“El frío intenso por ahí hace que a las personas se le suba presión, pero recomendamos que no dejen de entrenar, que no dejen de consumir agua porque advertimos en los bidones del dispenser que disminuyó el consumo de agua, y que adecuen o adapten sus horarios”, recomendó.Por su parte, la secretaria de Integración con la comunidad Facultad, Ana Rugier, destacó la acción en conjunto con el gimnasio.