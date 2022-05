Editorial de Entre Ríos cerró con éxito su participación en la Feria del Libro

La Editorial de Entre Ríos (EDER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, culminó su participación con su stand en la 46ª Feria Internacional del Libro en la Rural de Palermo (CABA). El director del organismo de Cultura celebró la iniciativa que se concretó con la presentación de 34 libros y más de 70 personas involucradas entre autores, presentadores, críticos, editores y otros artistas.





Durante más de dos semanas, en el espacio institucional de la Editorial del Estado Provincial hubo presentaciones, venta de libros de autores entrerrianos, y lecturas. El stand 3015 estuvo ubicado en el Pabellón Ocre de la Feria. Hoy se realizó la última actividad con la presentación del libro "Un extraño en el paraíso", de Mondo Franko.





Con motivo de la Feria -que volvió a realizarse de manera presencial luego del impasse de dos años impuesta por la pandemia- la EDER abrió una amplia convocatoria para que las y los autores y editoriales de diversos géneros e intereses pudieran estar presentes en la tradicional Feria. Esa iniciativa permitió que se presentarán 34 libros de autores y autoras entrerrianas.





El director del organismo provincial, Fernando Kosiak se refirió a la participación en la Feria: "Además de las presentaciones de libros, el stand de la EDER recibió visitas de libreros, libreras y bibliotecas de todo el país y del exterior. Estas instituciones se acercaron especialmente durante estos días para aprovechar beneficios especiales para adquirir libros. En el caso de las Bibliotecas -explicó Kosiak-, algunos libros adquiridos serán enviados a instituciones de Europa y Estados Unidos. Se trata de Bibliotecas especializadas en literatura latinoamericana. Cada año los responsables recorren la Feria para buscar las últimas publicaciones. Eso significa que nuestra literatura entrerriana -a partir de la participación en esta Feria- tiene una proyección también internacional". Balance y cierre "El balance de la participación de Entre Ríos en esta edición de la Feria es sumamente positivo. Como EDER pudimos establecer relaciones con otras provincias, invitaciones e intercambio de información que nos da proyección a futuro. Todo esto en contexto de la futura aprobación de la ley de Fondo Editorial, nos da una posibilidad muy grande de articulación federal y regional con otras instituciones", dijo el director de la EDER.





"Fueron días de muchísimo trabajo en equipo. Hoy que estamos cerrando la jornada sentimos que todo ese esfuerzo da frutos, porque notamos que muchas personas se acercan al stand por una cuestión de desarraigo también. Vemos personas que quizá hace mucho tiempo no vuelven a Entre Ríos, y de pronto tener la oportunidad de acercarse a la provincia a través de las letras, para consultar sobre un libro, para conversar o buscar información actualizada es muy emocionante. Estamos muy contentos" reflexionó Kosiak. 34 presentaciones de libros entrerrianos Con respecto a las presentaciones el funcionario agregó "tenemos que celebrar que todas fueron exitosas y contaron con mucho público que participaba. Todos y todas tuvieron la oportunidad de encontrarse con sus lectores e intercambiar también con otros autores entrerrianos para tejer redes y establecer nuevos contactos editoriales. Estas presentaciones fueron cubiertas periodísticamente por medios nacionales. Los autores estaban super conformes y agradecidos, y eso es muy importante para nosotros".





La diversidad de las presentaciones fue un rasgo distintivo del espacio institucional de la EDER ya que hubo autores que editaron sus obras con distintas editoriales (ya sean de la provincia o no), autores que ya no viven en la provincia pero que son entrerrianos, editoriales independientes de distintas ciudades y editoriales oficiales como en el caso de la Editorial Municipal (Paraná). Trabajo federal e interinstitucional Lo abarcativo también estuvo presente en cuanto a territorialidad porque participaron personas vinculadas a las letras de Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón San José, Concepción del Uruguay y de Paraná.





Además de venta de ejemplares, también se donaron libros a diferentes instituciones que promocionan la lectura.





El trabajo institucional en el stand también se realizó en articulación con la Secretaría de Turismo de la Provincia que asesoró al público con información turística sobre destinos intereses.