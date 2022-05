Dos empresas se presentaron para la refacción integral del centro Juan L. Ortíz

La recuperación del edificio del Centro Cultural Juan L. Ortiz es parte del plan de recuperación de espacios públicos y patrimoniales que la Municipalidad, con el acompañamiento de Provincia y Nación, desarrolla en distintos puntos de la ciudad.



"Queremos que nuestros artistas puedan vivir de su talento como cualquier otro trabajador. Por eso invertimos en la recuperación de espacios como el Juan L. Ortiz, claves para el desarrollo de la industria cultural local", señaló el intendente Adán Bahl.



"Además, es un edificio que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y tiene un gran potencial como atractivo turístico", agregó.



Se presentó a la licitación la Unión Transitoria de Empresas Caballi, Szczech S.a y Cemyc UT SRL y la otra oferta es de Ingeniero Ángel Luis Moia. La obra tiene un plazo de 15 meses. No se dio a conocer el monto de la inversión.



"Estamos muy agradecidos al gobernador Gustavo Bordet y al Gobierno provincial, porque sin su acompañamiento no podríamos estar haciendo este proyecto realidad", concluyó Bahl.



El secretario de Coordinación Estratégica, José Claret, dijo que se trata del espacio cultural “más importante para la cultura de la ciudad, un edificio que volverá a ser el mejor y más emblemático de Paraná; esta gestión apuesta a la cultura y al sector artístico”.



El secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, explicó que la recuperación “contempla obras en el interior y el exterior, en la explanada y además se van a reparar y hacer a nuevos los desagües pluviales”.



La subsecretaria de Cultura, Carina Netto, destacó “la decisión política del intendente Bahl de poner en valor este lugar tan bello para que quede y se siga cuidando”.



En el acto estuvo presente el subsecretario de Planeamiento Urbano, Luis Bazán.



Respetando la arquitectura ferroviaria de fines del siglo XIX, la obra propone la refacción integral del edificio y su adaptación para una mayor inclusión, funcionalización y aprovechamiento del espacio. Se sumará también la adaptación del espacio exterior, respetando sus características en cuanto a patrimonio y arbolado existente, mejorando a su vez el sistema de drenaje pluvial.



La recuperación integral del Centro Cultural Juan L. Ortiz se suma a otras obras que la actual gestión municipal lleva adelante en la ciudad, dentro del plan de recuperación de espacios públicos (plazas, parques, paseos) y patrimoniales (edificios históricos). En este caso, reactivando un espacio para la cultura local que se suma a la obra en marcha en el anfiteatro Linares Cardozo en la plaza Eva Perón de San Agustín y el nuevo Centro de Promoción de Lectura Rosa y Dorada, en el recuperado edificio conocido como La Boya, en la Costanera. Detalles de la obra Las fachadas serán restauradas, junto a las cubiertas y todas las aberturas, garantizando iluminación natural a los interiores sin afectar las fachadas originales del edificio.



Los interiores se articularán mediante un eje central longitudinal con distintos servicios y actividades.



Se prevé la remodelación de los sanitarios ubicados en el ala sur del edificio, rediseñando su organización, incorporando nuevos materiales e iluminación acorde al espacio, así como la incorporación de un nuevo núcleo sanitario en el ala norte, ambos cumpliendo con las normas de accesibilidad universal.



Accesibilidad: Se incluyen escaleras y rampas para salvar desniveles existentes.



La obra propone un diseño que contiene vegetación de plantas, nativas en su mayoría, y arbolado.



Distribución acorde a las actividades: En el interior se reorganiza la distribución y se plantean zonas donde puedan desarrollarse diferentes actividades; una sala principal multifunción para espectáculos varios, con capacidad aproximada de 160 personas sentadas, tres salas / talleres, de carácter secundario, con capacidad aproximada de 40 personas sentadas, con posibilidades de ampliar su tamaño y flexibilidad acorde a las necesidades del momento, o incluso de liberar el espacio completamente. Espacios amplios para el desarrollo de diversas actividades, un museo de sitio, biblioteca, espacios de permanencia, etc.



En el exterior se plantean zonas donde puedan desarrollarse diferentes actividades; para el desarrollo de actos cívicos, áreas de juegos infantiles, de espectáculos, de permanencia, etc.



Se incorpora nuevo mobiliario acorde a las necesidades de cada espacio.



Alumbrado: Se disponen los sistemas de iluminación necesarios para abastecer las necesidades de las salas y también iluminación de destaque en fachadas. Todo en tecnología LED.