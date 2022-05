Completaron esquemas de vacunación a grandes y chicos en una plaza de Paraná

Se realizó un rastrillaje para completar los calendarios de vacunas y las dosis contra el Covid-19 tanto a grandes como a chicos, este jueves en la plaza de Barrio Humito de Paraná.“Sabemos que los vecinos no pueden acercarse hasta la Escuela Hogar o el Hospital de La Baxada, además, el centro de salud Balbi se trasladó -ya no queda en el barrio- y a la gente le cuesta llegar hasta ahí porque o son muy ancianos y no pueden caminar o no tienen dinero para el colectivo”, explicó ala encargada y supervisora de los agentes sanitarios, Vanina Molina.“En dos días se vacunó a alrededor de 250 personas”, comunicó. En ese sentido, informó que se aplicaron las dosis de las vacunas para el ingreso escolar y las que son contra el HPV a los chicos de 11 años “porque las mamás piensan que es solo para las nenas y no los llevan”.En relación a los esquemas incompletos de la vacunación contra el coronavirus, Molina refirió que “se aplican los refuerzos con Pfizer y primeras dosis de Sinopharm porque todavía hay vecinos que no tienen ninguna dosis; son jóvenes de entre 20 y 30 años que no querían vacunarse porque tenían miedo o simplemente no querían”.La vacunación se hacía sobre un banco de cemento de la plaza. “Los agentes sanitarios estamos acostumbrados y en cualquier lugarcito nos acoplamos”, indicó Molina y destacó la predisposición de los vecinos.