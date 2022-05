El Becario recibió 8.000 solicitudes de becas más que en el período anterior

Este año hubo 8.000 inscriptos más que años anteriores, aunque esta cifra también tiene relación con el contexto sanitario que condicionó el trabajo en territorio y el acercamiento a los jóvenes en su momento. Los estudiantes todavía pueden tramitar su beneficio provincial ya que el plazo se extiende hasta fin de mes. Tras ello se harán las evaluaciones y la correspondiente adjudicación de becas nuevas o renovaciones si se cumplen los requisitos establecidos.En relación a esta tarea, el director ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli, manifestó: “Estamos a esta altura del año con 8.000 inscripciones más en comparación con años anteriores, lo cual es un indicador muy positivo que marca, por un lado, el trabajo en territorio que estamos llevando adelante y, por otro, que los estudiantes van conociendo la nueva modalidad que implementamos para solicitar las becas a través de nuestra página web: www.institutobecario.gov.ar ”.El equipo del Instituto, junto a su director, ha recorrido ya los 17 departamentos de la provincia realizando abordajes territoriales. El objetivo de esta actividad es acompañar a los estudiantes en la gestión de su beca, facilitando la conectividad a internet para los que no cuenten con ese servicio o que se les dificulte la tramitación.“Estamos recibiendo gran cantidad de solicitudes, trabajando mucho y fundamentalmente, como siempre lo solicita nuestro gobernador Gustavo Bordet, acercándonos a la gente en el territorio y llevando la atención a todos los lugares de la provincia. Tenemos delegaciones en diferentes lugares de Entre Ríos, y donde no las tenemos estamos llegando con nuestros equipos itinerantes. Por suerte el contexto sanitario actual nos permite realizarlo”, afirmó Sebastián Bértoli.Las inscripciones a becas secundarias comenzaron en febrero, mientras que los abordajes se iniciaron en marzo. Uno de ellos se concretó en la localidad de La Picada, departamento Paraná, donde Mariela, mamá de un estudiante secundario, expresó: “Es una ventaja que venga el Instituto Becario a la zona y podamos realizar los trámites, ya que hay personas que no tienen medios de movilidad para manejarse“. El trabajo en territorio continuará hasta que cierren las inscripciones.Por otra parte, la semana pasada comenzó el cronograma de pagos de becas secundarias del mes en curso para quienes obtuvieron las renovaciones. Mientras, los estudiantes pueden seguir inscribiéndose, tanto para becas nuevas como para renovaciones, hasta finales de este mes.El total de becados se sabrá cuando cierren las inscripciones, ya que las solicitudes se van evaluando a medida que ingresan. Para el caso de los estudiantes que obtienen la aprobación luego de comenzado el cronograma, el pago se concreta de manera retroactiva, garantizando el cobro de los nueve meses que abarca el beneficio.En cuanto al nivel superior, el cronograma de pagos está desdoblado: hasta junio reciben el beneficio los becados 2021, mes en el que abren las inscripciones para los estudiantes 2022, que empezarán a cobrar en agosto.