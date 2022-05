Paraná Este lunes comienzan los trabajos de poda anual en Paraná

El plan de poda brinda mejoras en visibilidad nocturna, iluminación, seguridad y contribuye a mejorar la vida de las diferentes especies del arbolado de la ciudad. Las intervenciones se hacen sobre el 10% de la fronda y son monitoreadas por ingenieros del área.Al respecto, el jefe del departamento técnico de la Dirección de Parques y Paseos, Enrique René, detalló aque en la zona de calle Moreno “hay muchas tipas añosas y es necesario que se les realice una poda para mantenerlas sanas”.Asimismo, recomendó que “los vecinos de la ciudad sepan dónde se va a poder en la ciudad y colaboren con el no estacionamiento en esas arterias, para no complicar los trabajos”.Sobre el trabajo de poda, explicó que “se realiza una poda acotada, se quitan las ramas que interfieren en los servicios, las que están secas entre otras, pero siempre tratamos de no perjudicar los arboles”.