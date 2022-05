Autores entrerrianos presentan su material en Feria Internacional del Libro

Esta semana en la Feria:

La actividad se extiende hasta el lunes 16 de mayo.La Editorial de Entre Ríos (EDER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, participa con un stand institucional en el Pabellón Ocre, Stand 3015 de la Feria en CABA. Allí se realizan presentaciones, venta de libros, lecturas y actividades artísticas. Ya se realizó de manera exitosa más de la mitad de las actividades programadas. El público asistente compró libros entrerrianos y conversó con los autores y autoras.Una nutrida agenda de presentaciones se desarrolla en el stand institucional. El último fin de semana las y los autores entrerrianos tuvieron la oportunidad de vincularse con medios nacionales para dar a conocer sus proyectos. También hubo obsequios de los autores a diferentes instituciones que se dedican a la divulgación editorial. La actividad en el stand es una verdadera galería para dar a conocer las letras entrerrianas.El trabajo institucional se realiza también en articulación con la Secretaría de Turismo de la Provincia que asesora al público con información turística sobre destinos entrerrianos.El día sábado Victoria Antola, una autora entrerriana y activista trans presentó su libro "Transkestein, el Monstruo, la Exclusión y la Ira". Antola, quien vive en Buenos Aires hace unos años, destacó: "para mí fue muy trascendente y muy importante presentar mi libro en el stand de Entre Ríos. Primero, como entrerriana y como paranaense, es un orgullo poder representar a mi provincia; y segundo porque fue en la provincia donde logré que mi propia historia sea -en parte- historia colectiva consiguiendo el primer DNI de la provincia gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que me otorgó el DNI y cambio de partida de nacimiento. Junto con varios fallos eso devino en lo que ahora celebramos: los diez años de la Ley de Identidad de género. Presentar este trabajo de investigación que fue mi libro, publicado por la Editorial La Hendija, representa mucha emoción porque fue en el stand de mi provincia, el lugar que me vio nacer y con la gente que quiero, mi familia y mis con ciudadanos entrerrianos. Me hizo muy feliz y agradezco mucho la oportunidad".El autor Toyi Bouzada presentó dos libros en la tarde del sábado: "Aguas claras" y "Mares de plumas". Ambos libros fueron ilustrados por Melody Laurencigh. "La experiencia que tuvimos fue magnífica. Las personas del stand nos brindaron todo el apoyo que nosotros necesitábamos para realizar la presentación de los libros y también para dejar un puñado de canciones del litoral que son mi autoría también", contó Bouzada. Y reflexionó además: "La concurrencia fue absolutamente increíble. Cuando uno ve esa marea humana que transita los pasillos y que se queda escuchando, mirando y comprando libros, uno se sorprende porque hay que pensar a que esa gente fue convocada por el libro. El libro, en singular, significa cultura, que es la médula de este país".El autor declaró además que en su viaje para la presentación visitó el Bibliomóvil del Congreso de la Nación para donar algunos ejemplares de los libros.La novela de Belén Zavallo, Las Armas (Editorial Aguaviva) contó con una importante cantidad de personas presentes. La autora vialense celebró la iniciativa. "Poder participar de la feria del Libro en Buenos Aires y en el stand de Entre Ríos para mi significó una experiencia muy gratificante y que potencia nuestra letras, porque es un escenario nacional, internacional y federal. Creo que eso es lo más importante: poder habilitarnos la voz y el espacio. Que desde los lugares oficiales le den entidad y validez a quienes escribimos es muy importante". Cabe destacar que la novela Las Armas pasará a integrar la Biblioteca Ni Una Menos.Para culminar el fin de semana, el domingo se presentó el libro Pueblo Chico de Carlos Elbert. La exposición contó con la participación de Alejandro Margulis, Bárbara Barlett y Leandro Altamore.Finalmente, el autor Gustavo Labriola presentó su trabajo Los Libros y el Cine, de la Editorial Dunken. El trabajo fue presentado frente a una importante cantidad de personas.16.00: Cuentos de río, de Marina Zeising16.30 - El germinador en Cobicho, de Mario Lissmann.17.00 - Crónica de héroes y traidores, de Luis Castillo.Premio Fray Mocho. Novela 2014.17.30 - Breve historia de Gualeguaychú. Desde sus orígenes hasta 1930,de Marcos Henchoz.18.00 - Presentación del proyecto multimedia para las infancias Canto Rodado16.00 - Editorial municipal de Paraná16.00 - Francisco Ramírez, el Supremo: ¿Héroe o traidor? Compilado por Américo Schvartzman y Jorge Villanova.17.00 - Íntimo, de Claudia Almada. Participan: María Raquel Resta y Ariel Gangemi.16.00 - Entre Ríos, música de mi terruño. Participan: Laura Walquiria Maza, Regina Kuchen, Silvia Teijeira, Fortunato Galizzi, Alejandro Tisone, María Lucrecia Grubert, María Florencia Hernández Ross y Erwin Arellano.17.00 - Libro de Actas, de Javier Horacio Pabón Morales.18.00 - Gregoria en el fuego de la patria y La Ocampo, de Elina Cabrera.16.00 - Saga literaria El Prisma: Reflejos de un asesino; Falanges: El enigmade las manos rotas y Margaret: Crímenes en el espejo, de Nora Zorzoli y Hugo Barreto.17.00 - De las desesperanzas, pasiones y legados..., de Gabriel E. Moguilner.18.00 - Un Rayo en el Mundo, de Mariana Bolzán.19.00 - El tesoro de Simona, de Mechita Daneri.16.00 - Aquí se puso a cantar el Martín Fierro y Entre Ríos, de Víctor H. Acosta.17.00 - Nuevas técnicas de patronaje y armado de prendas, de María del Carmen Gómez.16.00 - Un extraño en el paraíso, de Mondo Franko.