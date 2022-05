Recuperaron el Paseo de la Memoria del Parque Nuevo

“Son espacios de homenaje y también de reconocimiento público para hombres y mujeres que soñaron con un país más justo y sentimos que si bien nos los arrebataron y a sus familiares, no serán arrebatados ni de la historia ni de nuestros corazones”, destacó el presidente municipal, quien estuvo acompañado por su esposa, Claudia Silva.Durante el acto, Bahl recordó que el lugar se construyó durante la gestión de la ex intendenta y actual diputada nacional, Blanca Osuna, y que ahora, a través de un trabajo con las organizaciones de Derechos Humanos, se incorporaron más nombres y se hicieron más placas. "Si no existe memoria estamos condenados a repetir el pasado, por eso hay que sostenerla y visibilizarla”, sostuvo.Por último, Bahl remarcó que la obra se realizó con fondos municipales y personal municipal, e instó a la comunidad a cuidar el lugar y el patrimonio común en toda la ciudad. "Cuidemos nuestros espacios públicos porque se mantienen con el dinero de los impuestos que pagamos todos. No tiene sentido hacer un esfuerzo de estas características y que luego sea vandalizado”, concluyó.La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, manifestó: “Celebro que se puedan fortalecer las políticas de la memoria que pudimos implementar en mi gestión y que hoy el intendente Bahl retoma con tanta fuerza. También valoro la respuesta de quienes están presentes. Esto confirma que es un camino necesario”.La ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos, doctora Rosario Romero, destacó "el rescate de un espacio público vinculado con la memoria y con la vigencia de los Derechos Humanos”.María del Rosario Badano, integrante de la Asociación La Solapa de ex-presos y presas políticas y exiliados políticos de Entre Ríos, valoró el trabajo en conjunto con el Municipio y con Vientos del Pueblo, la organización política que había realizado el paseo durante la gestión de Blanca Osuna.Gustavo Piérola, hermano de Fernando, desaparecido en dictadura, expresó: “Estoy muy emocionado por esta decisión del Municipio y espero que se mantenga y cuide. Tengo la esperanza de que este espacio que homenajea a los jóvenes que dieron la vida por un país mejor, sea un punto de visita, de charla y reflexión”.Durante la actividad se descubrió una placa conmemorativa en honor a los paranaenses desaparecidos en dictadura y se plantó un árbol en su memoria.Acompañaron el Registro Único de la Verdad (Gobierno de Entre Ríos), La Solapa, Vientos del Pueblo, HIJOS Regional Paraná, AFADER y Liga Argentina por los Derechos Humanos. Los diputados provinciales Juan Manuel Huss, Julio Solanas y Stefania Cora, concejales y funcionarios de distintas áreas del Municipio.