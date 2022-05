La Escuela Rural Almafuerte cumple 60 años de vida institucional

La Escuela Normal Rural Nº8 Almafuerte cumple 60 años desde su fundación en 1962 y en el marco del nuevo aniversario, este viernes se desarrollaron una serie de actividades. Participaron estudiantes, docentes, trabajadores jubilados, y ex alumnos.“Durante estos 60 años nos abocamos a la enseñanza docente y también alojamos a estudiantes de educación secundaria, tanto en la formación agropecuaria como así también en un bachillerato con formación en ciencias sociales y humanidades”, comunicó la directora de la institución, Daniela Urcan, a Elonce.En el marco de los festejos por el sexagésimo aniversario , autoridades realizaron una muestra para compartir las “vivencias Almafuertinas”, con el objetivo de recuperar las voces de los estudiantes que transitaron por la escuela. “Hay pinturas, fotos y mucho más”, dijo la docente.Sobre la escuela, la docente, explicó que “la institución nació a partir de la necesidad de alojar estudiantes que provenían de diversas zonas y hasta la actualidad seguimos con esto y siempre nos fuimos adaptando a los cambios que iban surgiendo”.“Comenzamos como formadoras de docentes, pero hoy también tenemos estudiantes que aprenden a elaborar quesos, dulce de leche, a manejar un vivero de nativas y tenemos el desafío de trabajar en todos los niveles”.Por otro lado, Urcan, sumó que “este viernes se presentó un audiovisual donde los protagonistas fueron los alumnos de la escuela, los estudiantes contaron qué sucedía en los 80 en la institución y la interacción con la Escuela hermana Juan Bautista Alberdi”.“Volver a la escuela trae muchos recuerdos positivos y lindos; agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar más de 40 años trabajando acá”, dijo un trabajador jubilado, Armando Garcilazo, al resaltar que “el lugar es hermoso y tranquilo, pero lo que más se destaca es la calidad humana de todos los trabajadores, había un excelente clima y compañerismo”Por su parte, una ex alumna perteneciente a la tercera promoción de egresadas en 1968, Hilda Almada, ponderó la escuela y resaltó que “tengo muchos recuerdos, ingresé a los 12 años siendo una niña y me fui a los 17 años con mi título de docente”.“La escuela tiene mucha calidez, nunca me voy a olvidar de mis compañeras, docentes, directoras, con las que compartí cinco años, los mejores años de mi vida, la siento como mi segunda casa”, expresó Almada y resaltó que “antes salíamos una vez al mes, entonces compartíamos muchas horas acá dentro, pero era todo lindo”.La ex alumna destacó que desde que se jubiló comenzó a incursionar en la fotografía y fue invitada a participar de la muestra por los 60 años de la escuela.