El CGE presentó la oferta educativa para estudiantes con discapacidad

El Consejo General de Educación presentó en la comunidad educativa la normativa, Resolución Nº 444, detalla la organización curricular, pedagógica y administrativa de la educación especial en Entre Ríos.Al respecto, la directora de Educación Especial, Belén García Paz, detalló a Elonce que “se trata de la oferta educativa que tienen los sistemas educativos para las personas con discapacidad”.En este sentido, explicó que “dentro del sistema educativo están las escuelas de educación integral, que son otra propuesta menos estructurada y no tan lineal, que ofrece a los estudiantes con discapacidad la posibilidad de la alfabetización y formación laboral, en el que caso que este estudiante no haya podido atravesar por el sistema educativo y formal”.Y amplió que en la provincia se trabaja “con educación temprana, que atiende a niños de 0 a 3 años, y el objetivo es una función pedagógica, luego deciden en donde seguir”.“Hay 2.500 estudiantes, con discapacidad que asisten a establecimientos estatales y 3.900 alumnos en proceso de inclusión en el sistema educativo obligatorio”, expresó al resaltar que aún no tienen las cifras de la cantidad de alumnos que asisten a instituciones particulares.Sobre la metodología de evaluación, García Paz informó que “hay formatos de evaluación que son estructurados y está la libreta de calificaciones para la alfabetización que se basa en agrupamientos que toman los contenidos del primer ciclo. El resto se basa en formatos de informes individual teniendo en cuenta las capacidades de los estudiantes”.En relación a la integración, dijo que “ya no existe esa segregación que había hace unos años, además estamos garantizando la accesibilidad para que todos los chicos puedan concurrir”.