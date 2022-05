Día Internacional del Bombero: cuáles son sus principales tareas

Cada 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Bombero, una fecha que celebra la labor y compromiso de quienes se dedican a este oficio y que se encargan de asistir y solucionar diferentes conflictos o problemas de rescate de personas, extinción de incendios y protección de espacios ambientales.El Día Internacional del Bombero surgió a raíz de una propuesta generada debido al fallecimiento de cinco bomberos, ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal en Linton (Victoria, Australia).En Paraná, el cuartel de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos cuenta con una sede central y dos destacamentos, uno en barrio San Agustín y otro en San Benito; prestan servicios 56 bomberos dividos en tres guardias.“El cuartel central recibe los llamados de emergencia provenientes del 911 y de la ciudadanía ante cualquier emergencia; mientras que los otros dos están estratégicamente ubicados porque de acuerdo dónde se desarrolle la emergencia, se envían las unidades”, comunicó ael superior de turno en el cuartel de Zapadores, subcomisario Lucio Yedro.Y agregó: “A diario, se desarrollan capacitaciones en incendios, rescate vehicular, rescate en altura para atender cualquier tipo de emergencia que amerite la presencia de bomberos; el trabajo es mancomunado con Bomberos Voluntarios y agentes de otros cuarteles de la provincia”.“El parque automotor cuenta con una unidad de rescate, la que tiene materiales para trabajar en accidentes de tránsitos que impliquen la extracción de personas atrapadas, para rescates en altura o rescate de animales en pozos”, agregó.En la oportunidad, Yedro brindó recomendaciones en cuanto a los cuidados a tener en cuenta ante la llegada de las bajas temperaturas: “Para calefaccionarse, se utilizan elementos eléctricos y se recomienda no utilizar alargadores, que los enchufes no estén derretidos; los calefactores a gas de tiro balanceado deben ser correctamente verificados por un matriculado; que haya corriente de aire en la habitación; lo mismo para el caso de estufas a leña y que queden bien apagadas cuando las personas se van a dormir o no tener elementos combustibles cerca”.“Es muy peligroso utilizar el calefactor a gas para secar la ropa”, alertó el subcomisario al fundamentar: “Hemos intervenido en incendios ocasionados por ese tema”.“El monóxido de carbono es muy peligroso”, sentenció y dio cuenta que “las velas encendidas a imágenes de santos también son un causal frecuente de incendios”.“La mayor causa de incendios es por problemas eléctricos, son accidentales”, remarcó Yedro.En relación a las recomendaciones sobre qué hacer ante un incendio, el bombero explicó: “Ante un incendio, las personas tienden a esconderse en el baño o debajo de una cama; en ese sentido, es recomendable salir agachado, lo más cercano al suelo; además de no abrir puertas ni ventanas hasta la llegada de los bomberos porque ese ingreso de oxígeno reaviva el incendio”.