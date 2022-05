La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el CPC con cuatro solistas

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en el CPC (San Martín 15) bajo la dirección de su Director artístico Luis Gorelik. Acompañarán como solistas los músicos integrantes de la Sinfónica provincial: Emanuel Aguirrez – violoncello-, Juan Martín Sarmiento Wagner –oboe-, Juan Pablo Arizpe, violín-, y Luis Alberto Gambino –fagot. Se interpretarán obras de F. Joseph Haydn, Sinfonía Concertante para Violín, Cello, Oboe y Fagot; y de P. I. Tchaikowsky, Sinfonía No. 6 Op. 74 ¨Patética¨. Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual se realizará la descarga del mismo.



La actividad se encuentra regulada por protocolos sanitarios. La entrada es libre, por orden de llegada. Se remarca el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.



El concierto comenzará a las 20.30 hs y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar



Acerca de Emanuel Aguirrez – violoncello

Nació en Escobar - Provincia de Buenos Aires, en el año 1990. Comenzó sus estudios a la edad de 18 años con el Maestro André Mouroux (Solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón) en el Conservatorio Provincial Juan José Castro de Martínez. Dos años más tarde ingresa por concurso a la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, carrera en perfeccionamiento Orquestal y Música de Cámara. Desde el año 2011 es convocado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la cual integra hasta el año 2016. Realizó numerosos Conciertos de Música de Cámara de distintas formaciones como; Cuarteto de Cuerdas, Cuarteto con Piano, Quinteto con Piano, Dúo Cello y Piano, entre otras.



En el año 2016 participa en uno de los Festivales más importantes de Europa "Schleswig Holstein Musik Festival – Orchester Akademie" en Alemania, actuando en Ciudades como Budelsdorf, Rendsburg, Hamburg, Lubeck, Kiel, Flensburg, Berlin, y Sonderborg (Dinamarca), bajo la conducción de Directores de la talla de David Newman, Pukka Pekka Saraste, Vladimir Jurowski, Michael Sanderling, Christoph Eschenbach.



Actualmente se desempeña como Suplente de Solista en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y en la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, ambos cargos obtenidos por concurso de oposición y antecedentes en el año 2016 y 2018 respectivamente.



Sobre Juan Martín Sarmiento Wagner -oboe

Oriundo de Cinco Saltos, Río Negro. Egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, han sido sus Maestros; Patricia Calafate (Orquesta Sinfónica de Neuquén), Néstor Garrote (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires), Alexei Ogrintchouk (Royal Concertgebouw Amsterdam) y Christoph Hartmann (Berliner Philharmoniker).



Actualmente se desempeña en el cargo de Solista Principal de Oboe de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, Solista Principal de Oboe de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y Solo-Oboe de la Orquesta Sinfónica Patagonia, y desde 2019 es Assosiate Principal Oboe de la Orchestre Symphonique de Neuchâtel-Musique des Lumières, en Suiza.



Se ha presentado en las grandes salas de Argentina tales como; Teatro Colón de Buenos Aires, Centro Cultural Kirchner (Ballena Azul), Auditorio Juan Victoria (San Juan), Etc. Y en Europa salas de la talla de Berliner Philharmonie (Berlín, Alemania), Royal Concertgebouw (Amsterdam, Holanda), Theatre du Passage (Neuchâtel, Suiza), Theatre Èquilibre (Fribourg, Suiza).



Becado por la fundación Teatro Colón con la "Beca Estímulo" entregada solo a dos alumnos por año del ISA Teatro Colón. Y la "Beca al Talento" por la fundación de la Universidad Nacional de Río Negro/ Sinfónica Patagonia. Ganador de la mención especial del jurado en el Concurso Internacional de Jóvenes Solistas Orquesta Filarmónica de Montevideo "Nibya Mariño".



Juan Pablo Arizpe, violín

Nacido en la ciudad de Santa Fe, inicia sus estudios musicales en el año 2000, en la Orquesta Sinfónica de Niños y Juvenil, actualmente Escuela de Música No. 9901 de la Provincia de Santa Fe, con el profesor Carlos Cuesta. En 2002 se traslada a Puebla, México, donde continúa sus estudios de violín con profesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tales como el maestro Arturo Romero y la profesora Sharon Kocht. Complementó sus estudios con el maestro Mikhail Medvid (concertino de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, estado de Veracruz). Regresa a Argentina en 2006 y retoma sus estudios con el profesor Oscar Conforti. Integra la Orquesta Sinfónica de Niños y la Orquesta Sinfónica Juvenil, siendo en ambas concertino. Estudió con el profesor Oleg Pishenin y posteriormente con el profesor Pablo Zamora en el Instituto Superior de Música (ISM) de la Universidad Nacional del Litoral. En 2013 comienza a tomar clases con el profesor Luis Roggero (concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional) y más adelante con el maestro Rafael Gíntoli. Ha participado en numerosos cursos de perfeccionamiento de violín y de música de cámara de la mano de personalidades como Carlos Cuesta, Julieta Astudillo, Domenico Nordio, Germán Clavijo, Antonio Spiller, Elías Gurevich y Anne Marie Morin, entre otros. Formó parte de varias agrupaciones camerísticas, entre las que destacan la Camerata Eleutheria, el Cuarteto de la Vera Cruz, el Ensamble Americano, el Quinteto Paraná y el Trío Wasabi. Es integrante de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, donde actualmente se desempeña como Solista de Segundos Violines. Forma parte también de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, donde ocupa el cargo de Solista Adjunto de Segundos Violines.



Luis Alberto Gambino -fagot

Nació en Santa Fe, Argentina. Inició sus estudios de fagot con el Profesor César Benítez, en la Orquesta de Niños de Santa Fe y los continuó con el Profesor Pedro Chiambaretta. Luego ingresó en la Escuela Superior de Música HAMU, en Praga, República Checa, donde realizó un año de posgrado baja la guía del Profesor Frantisek Hermann e integró la Orquesta de Cámara de Praga.



Actualmente, integra la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos como solista y la Orquesta Sinfónica de Santa Fe como suplente de solista y es profesor de fagot en la Escuela de Música 9901 de la provincia de Santa Fe.



Actuó como solista y como músico invitado en las orquestas sinfónicas de Salta, Chaco, Corrientes, Mar del Plata, Entre Ríos y Santa Fe; participó como integrante del Cuarteto de Fagotes de Córdoba en el Festival Double Reeds (IDRS), realizado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos; integró la Orquesta Internacional de Música Latinoamericana en Curitiba, Brasil; dictó una masterclass de fagot en la Universidad Damus, ciudad de Buenos Aires, invitado por el profesor de la cátedra, Ezequiel Faingersh; asistió a numerosos cursos y encuentros, como el dictado por el Quinteto Mozarteum en el Camping Musical Bariloche (becado por la Fundación Antorchas) o el Festival de Música de Verano, en Bourg Saint Maurice, Francia; obtuvo el premio Primera Mención en el Concurso Nacional Mozarteum.