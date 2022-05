Adopción: abre el jueves la segunda convocatoria para aspirantes a guarda

Del 5 al 19 de mayo inclusive estará abierta la segunda convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia de Entre Ríos (RUAER). Previo a la inscripción, que podrá realizarse por el término de diez días hábiles, habrá un encuentro virtual con carácter obligatorio.En ese marco, el miércoles 4, a las 13.30, se llevará a cabo el Encuentro Virtual Obligatorio por modalidad zoom. Este es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias. Quienes estén interesados en participar deben completar el siguiente formulario Las personas que asistan al Encuentro estarán habilitadas entre el 5 y el 19 de mayo a remitir el formulario de inscripción y la documentación requerida por ley para integrar el Legajo. Se recuerda que este trámite es exclusivo para personas residentes en Entre Ríos y que se realiza a distancia, mediante la remisión de correo electrónico.Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar está disponible en la web del Registro de Adoptantes.Para realizar consultas, deben comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico ( [email protected] ) o a través de whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos- RUAER.“Actualmente estamos a la búsqueda de familias para 50 niños y niñas en la franja etaria de 0 a 12 años y tienen declarada su situación de adoptabilidad más de 65 adolescentes, pero no todos tienen como proyecto de vida el egreso con una familia adoptiva”, comunicó ala secretaria del Registro de Adoptantes, Silvana Spais.“El contrapunto a esta situación es que la mayor cantidad de personas que se presentan ante el Registro quieren adoptar a niños en su primera infancia y esto no se corresponde con la realidad de los niños que esperan por una familia”, comentó al remarcar que “la adopción es la posibilidad de darle familia a aquellos niños y adolescente que no han podido ser cuidados por su familia de origen”.