Docentes destacan el servicio de transporte escolar rural que brinda el Becario

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del servicio de traslado de estudiantes a escuelas rurales, el Instituto Becario realizó inspecciones en tres establecimientos del departamento Paraná. No se detectaron irregularidades y los docentes expresaron su conformidad con el servicio.Las tareas de control del adecuado traslado de estudiantes se dan en el marco del sistema para el transporte escolar rural que el Becario implementa desde 2021 con el fin de consolidar un servicio eficiente y transparente, para brindar una mayor seguridad y tranquilidad a los estudiantes y sus familias.En esta ocasión se verificó el servicio para las escuelas de La Picada, Colonia Oficial Nº 4 y Aldea San Rafael, todas del departamento Paraná. En los tres casos los docentes a cargo de los establecimientos se mostraron conformes y agradecidos con el servicio prestado.El recorrido del equipo se inició el jueves en la Escuela de Educación Integral Nº 1, Zulema Embon, de La Picada. Allí los estudiantes que utilizan el transporte son 68 en total, repartiéndose en dos vehículos por la mañana y dos por la tarde. En ambos casos el punto de partida es la Plaza Sáenz Peña, de la ciudad de Paraná, y en el recorrido se hacen distintas paradas en las que se suman los estudiantes que concurren a ese establecimiento.“Desde la institución estamos muy conformes por el servicio que brinda el Becario, los transportistas son puntuales, los chicos viajan cómodos, tranquilos y seguros y son escuchados y atendidos en sus demandas. Hay muchos estudiantes de entornos carenciadas que no podrían llegar a la escuela de otra manera, por eso este beneficio es importante y satisfactorio tanto para ellos como para sus familias”, manifestó la vicerrectora de la escuela, Marcela Casas.El trayecto continuó por la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 40, Hipólito Yrigoyen, de Colonia Oficial Nº 4, localidad perteneciente al ejido de Hasenkamp. En este caso los estudiantes que usan el transporte son 60, de los cuales 29 provienen de Hasenkamp y otros 31 de Alcaraz.En este marco, la rectora de la institución, Bibiana Díaz expresó: “Nosotros empezamos a usar el transporte en 2017, antes había una tráfic de la escuela, pero estaba vieja y cuando se rompía los chicos podían pasar hasta una semana sin venir a clases. Desde que contamos con el nuevo servicio esto no sucede y los colectivos salen igual, salvo en casos de tormentas muy fuerte”. Además, agregó que el incremento en la cantidad de estudiantes, que pasaron de ser 65 en 2017 a ser 97 en la actualidad, se debe en gran parte al transporte escolar rural.Por último, el equipo llegó a Aldea San Rafael para visitar la Escuela Secundaria Nº 49 Aldea Cuesta, donde 27 estudiantes utilizan el servicio. El recorrido que hacen los transportistas empieza en Crespo, pasa por Boca del Tigre, luego por Aldea Santa Rosa, para llegar finalmente a Aldea San Rafael.El rector de esa institución educativa, Esteban Lia, destacó la flexibilidad del servicio para adaptarse a los horarios e inconvenientes que puedan surgir y mostró su conformidad y agradecimiento.En esta oportunidad, los representantes del Instituto Becario que llevaron a cabo la verificación reportaron que en ninguno de los casos se registraron incumplimientos en el servicio por parte de los titulares de los vehículos y choferes a cargo de los transportes.El transporte escolar rural es administrado por el Instituto Becario y es uno de los pocos existentes en el país. Por medio de este servicio el gobierno provincial garantiza el acceso a la educación de los estudiantes de las zonas más alejadas de los centros urbanos. Al respecto, el director Ejecutivo del organismo, Sebastián Bértoli, expresó: "Nuestro objetivo y el del Consejo General de Educación es seguir garantizando el derecho a la educación y promoviendo la igualdad de oportunidades, para que los estudiantes de zonas rurales puedan asegurarse la asistencia a las escuelas. La educación de calidad es una de las premisas de nuestro gobernador Gustavo Bordet y desde el Instituto Becario estamos trabajando en este sentido".