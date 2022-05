La Banda de Música de Policía celebró sus 202 años con un show aniversario

La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, creada en 1820 por el general Francisco Ramírez, cumplió 202 años de vida institucional y lo celebró con un concierto aniversario que brindó este sábado en el Centro Cultural Roque Sáenz Peña, ubicado frente a la plaza del mismo nombre en la ciudad.Con una capacidad para 250 personas, la Banda se presentó a sala llena y hasta hubo quienes se quedaron sin la oportunidad de apreciar el show.registró en imágenes una partecita de la presentación para el deleite de quienes no pudieron asistir.Fue Francisco Ramírez, el Supremo Francisco Ramírez, quien luego del triunfo en la batalla de Cepeda y su posterior entrada victoriosa en Buenos Aires, toma conciencia de la importancia de contar en su ejército con una Banda de Música, lo cual concreta el 30 de abril de 1820, creando la Banda del Estado, integrada en su inicio, por diez músicos que lo acompañaron desde aquella ciudad; siendo su primer Director el Mayor Don Antonio Guerra.Este primer cuerpo de músicos, estuvo siempre presente en todos los avatares de nuestras luchas federales, pero también en los festejos religiosos e institucionales de la Provincia, permaneciendo sus acordes en todas las generaciones de entrerrianos, ya que desde aquel histórico 1820 hasta la actualidad no ha dejado de tocar, primero con las primitivas milicias, que luego se convertiría en nuestra Policía de Entre Ríos.Durante su trayectoria, la Banda ha realizado diferentes actuaciones y conciertos en todos los rincones de nuestra geografía, incluso en varias provincias argentinas, obteniendo el reconocimiento de innumerable público que ha aplaudido de pie, las interpretaciones de obras clásicas de renombre, y también música popular de diferentes países; deslumbrando en el festival mayor del folklore latinoamericano: Cosquín, en la provincia de Córdoba; como así también en el mejor coliseo lírico del mundo: el teatro “Colón” de la capital argentina.Así a través de la historia, nuestra Banda de Música se convierte en una de las más antiguas en su estilo, de la Nación, por lo que fuera declarada Patrimonio Histórico – Cultural de la Provincia de Entre Ríos, dándole el nombre a este Cuerpo Musical de General Francisco Ramírez. Hoy la División Banda de Música, es un canal de comunicación cultural entre la Policía y los ciudadanos a los que sirve, otorgándole mayor prestigio.Sus sesenta músicos, profesionales todos ellos, están dirigidos por el Comisario Inspector Don Jorge Orlando Martínez. Su sede es un histórico edificio de la ciudad, las instalaciones del ex cine Saénz Peña en la calle Enrique Carbó 491, de Paraná.