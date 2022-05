Andrés Sabella fue reelecto como rector de la UNER

La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) eligió a las máximas autoridades de la institución para el período 2022-2026. Con un amplio acompañamiento de la comunidad académica, el rector Andrés Sabella y la vicerrectora Gabriela Andretich fueron reelectos para la continuidad de la gestión.



El superior órgano de gobierno de la UNER celebró su sesión especial para las elecciones de rectorado y vicerrectorado este sábado en Villaguay, con una significativa participación de integrantes del Consejo Superior y de los consejos directivos, en representación de todos los claustros.



Sabella agradeció el voto de confianza y habló sobre el desafío de seguir conduciendo la Universidad: “Gestionamos en dos años de profunda crisis y en un momento muy incierto como fue la pandemia”. No obstante, remarcó que la continuidad de equipos de conducción que resultaron del proceso electoral en la UNER son “una muestra cabal de que a quienes nos tocó gestionar hemos estado, en la medida de las posibilidades, a la altura de las circunstancias”.



“La universidad pública no adoctrina, es pluralidad, es disenso, es reflexión, es compromiso, solidaridad. Es la razón de ser y es lo que necesitamos los argentinos para salir de la profunda crisis que estamos atravesando”, dijo. En ese sentido enfatizó en el rol de la UNER y del sistema científico y tecnológico: “Tenemos que aportar nuestro grano de arena, intentando acercar soluciones, ese es el compromiso de nuestra Universidad, que se piensa de cara al territorio provincial”. Por último, pidió “un homenaje por aquellas personas que perdimos en la pandemia”. Jornada electoral Con un total de 172 asambleístas presentes y 22 ausentes inició la jornada. La apertura estuvo a cargo de Andrés Sabella en su función vigente, tal como establece el Estatuto de la Universidad.



Conforme al reglamento interno de la Asamblea Universitaria, se abrió el micrófono para que se expresaran las y los asambleístas. El consejero estudiantil Nicolás Zuttión fue el primero en tomar la palabra como representante de su agrupación, y manifestó su preocupación respecto al cursado, luego de dos años de pandemia. En ese sentido, habló en torno a las problemáticas que atravesó el estudiantado “debido a la virtualidad forzada”, y se refirió a la necesidad de “políticas de becas que protejan los derechos de los estudiantes”.



Por su parte, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Sandra Arito, hizo una exposición en relación al “cierre de una gestión de gobierno en un contexto muy difícil, atravesado por una pandemia mundial”. En ese sentido, agradeció a la comunidad académica de la UNER, y en particular a su facultad, “porque aún teniendo gran diversidad de procedencias de claustros y partidarias hemos podido sostener el trabajo y fue muy difícil adaptar todo”. Luego de hacer un reconocimiento al Personal Administrativo y de Servicios, a docentes y estudiantes de FTS, manifestó que “nuestra Universidad estuvo a la altura” y agradeció a la gestión de Rectorado que “monitoreó y acompañó a las facultades”.





Foto: UNER Medios

Luciana Duarte, consejera superior por el claustro estudiantil también hizo uso del espacio y compartió un documento elaborado por el Frente Universitario Popular (FUP). “Entendemos que las transformaciones reales y sostenidas se darán si nos proponemos procesos colectivos de lucha, en los cuales son necesarias la organización, la movilización y el compromiso de les estudiantes junto a diversos sectores de la sociedad”, versó el escrito. Asimismo, hizo hincapié en las desigualdades sociales incrementadas por la pandemia y exhibió propuestas “para trabajar conjuntamente con la gestión”. Resultados finales Luego de las intervenciones y en cumplimiento de la normativa, Andrés Sabella pasó el mando a Gustavo Isaak, consejero con mayor experiencia y actual decano de la Facultad de Bromatología, para presidir la Asamblea. Junto al secretario privado y del Consejo Superior, Daniel Capodoglio, y al director general de Gestión Administrativa, Ignacio Vénere, realizó la lectura del Reglamento Interno de la Asamblea Universitaria y del Régimen Electoral, y se procedió con los comicios.



Pasados los 15 minutos del cuarto intermedio, se presentó una única fórmula que propuso a Andrés Sabella como candidato a rector y a Gabriela Andretich como vicerrectora. La propuesta fue avalada ampliamente y se procedió al proceso de escrutinio.



La dupla ganadora obtuvo 139 votos de un total de 172 sobres emitidos. De los restantes, 27 fueron en blanco y 6 nulos. Luego del recuento, la Asamblea proclamó a Sabella y Andretich, quienes continuarán al frente de la conducción de la Universidad.