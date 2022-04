Escuela de Paraná visitó a Veteranos de Malvinas en el Ferrocarril

El segundo ciclo de la Escuela Belgrano, visitó esta tarde las instalaciones del Ex Ferrocarril Gral. Urquiza. En la visita, conocieron el museo, la historia del lugar y dialogaron con Jorge Benítez, ex combatiente de Malvinas.“Veníamos con muchas expectativas, a visitar el museo de Malvinas y terminamos conociendo la historia del ferrocarril y visitamos el cuartel de los bomberos”, contó a, una docente.Según relató, es la primera salida después de la pandemia: “los chicos volvieron a aprender. De a poco vuelven a la normalidad con el regreso a las aulas, el encuentro con los compañeros y los paseos educativos”.Por su parte, Jorge Benítez, se mostró muy emocionado con la visita de los chicos. “Son meses difíciles, ayer se cumplieron 40 años que yo pise Malvinas y todo genera una mezcla de sentimientos”. Seguidamente agregó: “recordar me hace bien y más junto a los niños que te brindan mucho cariño. Te dan fuerza de seguir y no parar”.Los niños tuvieron la oportunidad de conocer la historia de Malvinas contada en primera persona. Hicieron preguntas, miraron imágenes y disfrutaron de una tarde repleta de anécdotas. Elonce.com