Concepción del Uruguay es sede de la Liga Sudamericana de básquet Femenino

Esta mañana el presidente municipal de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, dio la bienvenida a las delegaciones que participarán del cuadrangular correspondiente a la primera fase de la Liga Sudamericana de Basquetbol femenino. El torneo se disputará desde el jueves 28 en el Estadio “Alberto Salem”, del centro de educación física Nº3.La Liga sudamericana de básquet femenino llegó a Concepción del Uruguay en su quinta edición. Este torneo es la 20 Edición en general de la competencia continental para clubes de básquetbol femenino. El Club Tomás de Rocamora es el único representante entrerriano y uno de los tres de Argentina en la competencia internacional.Primera vez un equipo Femenino de Concepción del Uruguay y de Entre Ríos juega una competencia internacional. Es por ello que se articula con los gobiernos provincial y local para garantizar las condiciones de una competencia internacional.El deporte es indispensable en la constitución del desarrollo humano y en especial el básquet es sinónimo de mística, de historia, tradición y pertenencia colectiva genuina.El Club Tomás de Rocamora ingresó como tercer equipo, junto a Deportivo Berazategui y Quimsa. Esto es debido a que el certamen FIBA toma como referencia a los clasificados deportivamente en la temporada 2020/21, por lo que el campeonato de La Liga Femenina que es tomado para la clasificación en el Apertura 2021, desarrollado entre febrero y abril del año pasado, y que tuvo como campeón a Berazategui, recordando que Quimsa fue segundo y Rocamora tercero.Los doce equipos se dividirán en tres grupos (A, B, C) de cuatro equipos. Cada equipo jugará un partido contra el resto de los equipos en su propio grupo (un total de tres partidos por equipo). Los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar entre los tres grupos se clasificaron a la Final 4 de la Liga Sudamericana Femenina.El Grupo A se jugará del 28 al 30 de abril en el Gimnasio del CEF 3 en la ciudad de Concepción del Uruguay (Argentina), con dos partidos diarios, a las 19:00 y 21:30.El equipo: Antonella González; Carla Mikulka; Sabrina Scevola; Irina Figueroa: Victoria Lara; Ailen Ayala; Rocio Diaz; Clara Montañana; Paula Santini; Inés Fernández Kratzer; Melaine Delsart Izaguirre; Delfina Cergneux.Cuerpo técnico: Entrenadora: Laura González; Asistente 1: Leonardo Dominguez; Asistente 2: Fernando Castelli; Preparador Físico: Enzo Sommer; Kinesiologa: Paula Dabadia: Jefe de equipo: Ivana Castro; Utilería: Nanci Villara.Dia 1:28/4 | Juego 1 | Defensor Sporting (UY) vs. Aguada (UY) | 19:00 | CEF N°328/4 | Juego 2 | Rocamora vs. Sportiva Italiana | 21:30 | CEF N°3Dia 2:29/4 | Juego 1 | Sportiva Italiana (CH) vs. Defensor Sporting (UY) | 19:00 | CEF N°329/4 | Juego 2 | Rocamora vs. Aguada (UY) | 21:30 | CEF N°3Dia 3:30/4 | Juego 1 | Aguada (UY) vs. Sportiva Italiana (CH)| 19:00 | CEF N°330/4 | Juego 2 | Rocamora vs. Defensor Sporting| 21:30 | CEF N°3La jornada ( 2 partidos) enGeneral $500Platea $1000.Abono (Los tres días)General $1200Platea $2500Las entradas y abonos se pueden adquirir en el Club.