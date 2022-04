Enersa entregó a familias isleñas equipos para acceder al suministro eléctrico

Foto 1/2 Foto 2/2

La entrega se realizó en el marco del Programa Habitar con Dignidad que implementan de manera conjunta el Ministerio de Desarrollo Social y Enersa.



La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el presidente de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa), Ramiro Caminos, entregaron un freezer solar con batería integrada a una familia de Pueblo Brugo. Este equipamiento les permitirá mantener refrigerados los alimentos.



El presidente municipal, Luis Ruiz; la viceintendenta Betina Cosnard; la diputada Carina Ramos y el diputado provincial Gustavo Zavallo; la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosa Silva; el gerente de Relaciones Institucionales de Enersa, Pablo Bertochi, y la jefa de Responsabilidad Social de Enersa, Natalia Arroyo, compartieron la actividad que se llevó adelante este lunes por la tarde en la localidad.



“El gobernador Gustavo Bordet nos ha convocado a consolidar una mirada y una escucha atenta desde el Estado para acompañar a cada familia entrerriana. Habitar con Dignidad es parte de ese camino que estamos construyendo entre las diversas áreas y organismos. Es un programa que diseñamos de forma conjunta con Enersa, que posibilita llegar a las familias isleñas y rurales que de otro modo no tendrían acceso a la energía eléctrica”, destacó la ministra.



En ese sentido, Paira añadió: “Esta línea se trabaja además con los gobiernos locales que integran los abordajes integrales con datos para alcanzar a la población destinataria de este programa. Estamos convencidos que esta dinámica territorial nos permite atender las situaciones particulares para fortalecer la integración comunitaria y la accesibilidad de derechos”.



Por su parte, Caminos señaló: “Como siempre dice nuestro gobernador, somos una empresa del Estado, y como tal tenemos la obligación de estar cerca de la gente. En esta oportunidad, y en base a nuestra política de Responsabilidad Social, aportamos estos freezers con paneles fotovoltaicos para aquella gente que no tiene acceso a la energía convencional, principalmente familias en zonas rurales e isleñas, como una manera de mejorarles su calidad de vida. Esto es posible gracias a un trabajo mancomunado con el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios interesados, que nos hacen llegar sus pedidos y nosotros los gestionamos en base a la disponibilidad y a los cronogramas que planificamos”.



En la misma línea, Bertochi apuntó: “Una vez más nos encontramos trabajando codo a codo con Desarrollo Social, contribuyendo con el programa Habitar con Dignidad y a favor de nuestra gente. Hoy estamos en Pueblo Brugo, aportando estos freezers que buscan mejorar la calidad de vida de aquellos entrerrianos que dependen de la energía solar para poder desarrollar sus actividades. Con este ya son 21 los freezers que entregamos en el marco de este Programa y seguiremos estando presentes cuando nos necesiten en cada rincón de nuestra Provincia”.



A su vez, Silva explicó: “Seguimos dando continuidad a este convenio de trabajo que llevamos adelante con Enersa. Esta política acerca derechos a las familias en situación de vulnerabilidad, y brinda respuestas a todo el territorio entrerriano, entendiendo las lógicas de cada lugar y acompañando su forma de vida”.



Asimismo, Ruiz comentó: “Estamos muy contentos de poder trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social y con Enersa para el desarrollo de nuestros vecinos, ya que es muy costoso que puedan afrontar la adquisición de estos equipos. Una vez más el gobierno provincial está trabajando articuladamente con los municipios en pos de cada entrerriano”.



Durante el encuentro, Hugo Romero agradeció la entrega del freezer solar y aseguró: “Es muy importante para nosotros que nos hayan entregado esto. Mi familia y yo estamos muy agradecidos porque de ahora en adelante podremos tener una mejor calidad de vida”.



Acciones en Ibicuy



Tres familias isleñas que viven en la zona de Ibicuy recibieron kits fotovoltaicos para garantizar el acceso a servicios básicos de energía, dada su imposibilidad de acceder al servicio convencional del suministro por cuestiones geográficas.



Habitar con Dignidad



El Programa aborda las situaciones más complejas de cada comunidad, para transformar las desigualdades sociales que atraviesan las familias que viven alejadas de los centros urbanos y que no pueden acceder al servicio eléctrico de forma convencional. Esta política pública permite que mejoren las condiciones de vida de los entrerrianos y las entrerrianas, fortaleciendo la accesibilidad de derechos a comunidades de zonas costeras o en ámbitos rurales dispersos.