(Elonce)

Capacitaron en RCP a empleados municipales del Registro de Conducir de Paraná; la instancia, que se desarrolló este lunes, estuvo a cargo de personal de Cruz Roja y del Observatorio provincial de Seguridad Vial. Mientras que, para después del mediodía, estaba prevista una segunda instancia de capacitación sobre el trato a adultos mayores, junto a la Defensoría de Adultos Mayores y el Departamento de Personas Mayores de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.Debido a las capitaciones, este lunes no había atención al público en las oficinas del Registro de Conducir.“Entre tres y cinco mil personas pasan por el Registro de Conducir de Paraná; por lo cual, es importante que los empleados municipales puedan contar con este tipo de herramientas, no solo para la diaria, sino también para el resto de su vida dado que, en cualquier momento, en su domicilio o en un lugar público, pueden encontrarse con una situación que haga necesaria la intervención conociendo estas herramientas”, fundamentó a Elonce el subsecretario municipal de Seguridad Vial, Lucas Garcilazo.“Necesitamos estar a la altura de las circunstancias porque son muchos los mayores que asisten a tramitar su carnet de conducir, dado que desde los 65 a los 70 años, la renovación es cada tres años y después de los 70 es anual”, indicó el funcionario municipal y remarcó: “El 85% de los trámites que realizan en carnet de conducir son renovaciones y un gran porcentaje son de adultos mayores.La segunda jornada de capacitaciones estará destinada al Cuerpo Único de Inspectores, además de las capacitaciones técnicas en cuanto al instrumental que utilizan a diario.En la oportunidad, Garcilazo dio cuenta de la “regularización” en la atención para tramitar y renovar el carnet de conducir. “Las interferencias vienen por los prestadores de los servicios”, comentó al respecto.Se recordará que el 30 de abril finaliza la prórroga del vencimiento de la Licencia Nacional de Conducir que fuera determinado por el municipio de Paraná en el marco de la pandemia de Covid-19. Luego de esa fecha regirán las medidas vigentes para la renovación del plástico.“El 1º de mayo, el conductor tendrá el carnet vencido y será susceptible de multa”, alertó e invitó a los conductores a renovar su carnet para que no lleguen a esa fecha con el carnet vencido. “A partir del 30 de abril, hay 90 días para renovar el carnet”, comentó.