Se abrieron los sobres para otra etapa de la obra de desagües de San Salvador

Detalles de la segunda etapa

La obra que permitirá dar solución a los problemas generados por los excedentes pluviales en el sector ubicado en la zona noreste de la planta urbana.El acto de apertura, encabezado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, el intendente de San Salvador Lucas Larrarte, y el senador provincial Marcelo Berthet, se llevó a cabo en el Palacio Municipal de la ciudad de San Salvador. Acompañaron además, el director general de Hidráulica, Cristian Gietz; el viceintendente, Fabio Charles Mengeon; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Leonardo Franco; y el secretario de Gobierno, José Luis Bello; entre demás equipos técnicos y oferentes.“Debo resaltar que a pesar de los dos años de pandemia que hemos atravesado, el trabajo desde el ministerio no ha parado, lo que permite llegar a estas instancias. En lo que va del año tenemos más de treinta licitaciones públicas, y esto demuestra el compromiso de gestión del gobernador Bordet, en materia de obras, abriendo todas las semanas licitaciones” destacó el ministro Richard en el inicio del acto de apertura.“Esta obra va a permitir ampliar la intervención realizada anteriormente, representando para la ciudad, con el aporte de pavimentación de algunas cuadras, una mejora sustancial, no solamente en el aspecto hídrico sino también urbano” afirmó el ministro de Planeamiento.En ese marco, el titular de la cartera, Marcelo Richard, destacó: “Esto se suma al convenio firmado días pasado con el gobernador Gustavo Bordet, quien toma la decisión política de distribuir la obra pública en todo el territorio, y ahí debo remarcar la labor del senador Berthet, ya que en todo el departamento San Salvador tenemos obras, de infraestructura básica, pero también lo que hace a infraestructura en salud, educación, que es fundamental y es prioridad para el gobierno de la provincia”.Para cerrar su alocución, Richard precisó: “Hoy licitando una obra que demandará una inversión de más de 53 millones de pesos, y que en conjunto con otras, va a permitir mejorar las condiciones de vida de la gente”.Por su parte, el intendente Lucas Larrarte expresó: “Para nosotros hoy es un día muy particular, que nos genera una gran satisfacción poder estar dando un paso más dentro de las obras de infraestructura necesarias para que la ciudad siga creciendo, se siga desarrollando y brindándoles a nuestros vecinos y vecinas una mejor calidad de vida. Esta obra se inició hace ya largo tiempo, esta es la segunda etapa, que comprende la ampliación de conductos y pavimentación de calles. Tiene un importante presupuesto que junto al convenio, que acabamos de firmar la semana pasada con el gobernador, hacen aportes para la infraestructura urbana y representa un total de casi 100 millones de pesos que la provincia va aportar a la ciudad de San Salvador para realizar distintas obras”.“Agradezco al gobernador Gustavo Bordet, quien junto al ministro siempre están atentos a nuestras necesidades y demandas, cumpliendo con la ciudadanía de San Salvador” continuó el funcionario municipal, agradeciendo además al senador Marcelo Berthet “que sin cuya colaboración no sería posible concretar estas gestiones y poder realizar estos proyectos”.Al finalizar, Larrarte mencionó las complicaciones que este tipo de obras generan a la comunidad, “les pedimos a todos ellos disculpas, pero son molestias necesarias para desarrollar esa infraestructura que nos va a permitir vivir mejor. Estas obras, como dijo un colega intendente, son las que nos permiten hacer y pensar un mejor futuro”.La inversión asciende a 53.194.717 pesos y se prevé un plazo de ejecución de 270 días corridos. Una empresa presentó oferta: Development & Scheduling S.A.La obra previa como eje de la segunda etapaEl sector a intervenir se ubica en la zona noreste de la planta urbana de dicha localidad. La calle Arroyo Grande recibe parte de los excedentes pluviales de la zona sur de la ruta 18 y del este de calle Irigoyen, transformándose la arteria en una gran colectora de agua, y en días de grandes lluvias se provocan inundaciones en la misma y altera la actividad normal de la localidad.Estos inconvenientes fueron subsanados con la ejecución del conducto y obras complementarias que se proyectaron y se construyeron mediante la obra Desagües pluviales cuenca Noreste, calle Arroyo Grande, localidad de San Salvador, Dpto. San Salvador.Por solicitud del municipio se analizó la prolongación del conducto principal que se ejecutó sobre calle Arroyo Grande, la pavimentación de tres cuadras, la ejecución de un conducto circular en calle J. Hernández y la canalización del Aº Casafuz en el tramo cercano a las lagunas de estabilización.La finalidad es continuar un tramo del conducto por calle 25 de Mayo, continuación de calle Arroyo Grande, entre Av. Malarín y San Martín, la construcción de un conducto circular de 800 mm en calle J. Hernández, entre Arroyo Grande y F. Ramírez, el cual conduciría el agua pluvial al conducto existente en calle Arroyo Grande y luego realizar la canalización del Arroyo Casafuz para permitir un mejor escurrimiento del agua de lluvia.El conducto de desagüe, tanto el de calle 25 de Mayo como el que se ejecutará en calle Hernández, se complementará con cámaras de captación, de registro y de inspección. Además, se construirá el pavimento rígido en hormigón armado en calle Arroyo Grande entre Primera Junta y Av. Entre Ríos y en calle J. Hernández entre Ramírez y Arroyo Grande.