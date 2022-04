Estado en tu barrio en Paraná: tramites, talleres y campañas de concientización

Campaña de concientización vial



El operativo interministerial se realizó este miércoles en barrio Aatra. hubo atención de distintos organismos públicos, talleres, prestaciones y servicios estatales.“El objetivo es generar acciones para que los vecinos tengan más beneficios. Queremos sacar al país adelante y desde una Argentina Federal, nos responsabilizamos para tener un Estado presente”, expresó a Elonce Sandra Cislaghi.Según comentó, “trabajamos no solo con las organizaciones del estado, sino también con las comisiones vecinales, organizaciones intermedias y los movimientos populares”. Para Semana Santa “escuchamos la demanda de poder generar una instancia donde se promoviera lo cultural, la educación a través de la prevención y los juegos para niños y jóvenes”.Por su parte, Julián Barzola, presidente de comisión vecinal, dijo que “la comunidad está muy contenta con esta jornada. Además, muchos pudieron acercarse a realizar consultas y tramites”. “Poder articular los trabajos con el gobierno nacional y provincial, es la mejor manera para hacer las trasformaciones que queremos”.El joven comentó que el barrio hay ido creciendo en el último tiempo y con eso las demandas de las personas. “Nos pareció importante acercarlo a las distintas dependencias del Estado”.Durante la jornada, niños y jóvenes pudieron acercarse al stand de Concientización Vial. Dos inspectoras les entregaban antiparras con realidad virtual, que simulaba como veía una persona bajo las influencias del alcohol.“La campaña es en torno a concientizar sobre el alcohol y el volante. Si una persona bebe, no debe conducir”, indicó Medina Griselda, de la Dirección de Prevención y seguridad vial.Sobre las antiparras, comentó: “se puede regular de acuerdo a la graduación del alcohol y muestra las consecuencias que genera como perder la visibilidad, vista doble, no percibís la distancia. Te cambia el sentido de la vista”.