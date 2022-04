Habrá espectáculos gratuitos de humor en La Vieja Usina durante Semana Santa

Programación completa

Los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de abril, a las 20 y 21:30 hs., con entrada gratuita, se ofrecerán distintas propuestas escénicas atravesadas por el eje del humor. La actividad se realizará en el centro cultural La Vieja Usina, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia.Este ciclo, "Usina de Humor", que comenzó en 2021, invita a disfrutar de espectáculos de comedia, canciones, stand up, clown, circo y varieté de elencos entrerrianos y de Santa Fe. Serán tres noches para el encuentro con el humor, para sonreír y reír. Además habrá ofertas gastronómicas, coordinadas por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos.Participarán en intervenciones Rosita Pizetta (Antonella Fernández Pabón), Carta Pesta (Chemma Alassia) y Felicitas Champs Charles, la Chamana del Litoral (Raquel Freijo). Se presentarán los espectáculos "Noches Buenas" del Trío Bolerístico Genial, "La Fabulosa Travesía" de La Fanfarria Ambulante. Habrá números de stand up con Mateo Izza, Belisario Ruiz, Alejandro Haimovich, Gabi Reisenauer, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y Nacho Koornstra. En formato varieté se disfrutará de Leo Bartolomé, Gabi Zonis con Lisandro Soler, Kabras en Kiebra, y La Bestia. El duende de la magia.La coordinación artística del ciclo corresponde a Nacho Koornstra y Yanina Porchetto.20 hs. Trío Bolerístico Genial presenta: "Noches buenas"21:30 hs. La Fanfarria Ambulante presenta "La Fabulosa Travesía"Intervenciones: Rosita Pizetta (Antonella Fernández Pabón)20 hs. Stand up: Mateo Izza, Alejandro Haimovich, Ignacio Grünbaum y Nacho Koornstra.21:30 hs. Varieté: Leo Bartolomé, Gabi Zonis con Lisandro Soler, La Bestia. El duende de la magia.Intervenciones: Carta pesta (Chemma Allasia)20 hs. Kabras en kiebra21:30 hs. Stand up: Gabi Reisenauer, Lisandro Riera, y Belisario RuizIntervenciones: Felicitas Champs Charles, "La chamana del litoral" (Raquel Freijó)Espectáculo homenaje a Armando Manzanero y al bolero argentino. Al parecer el Trío Bolerístico Genial ha conocido a Armando Manzanero, en sus mejores épocas, las de Manzanero, y habiendo trabajado con él, participaron de maneras inciertas en algunos de sus éxitos que quiere recordar en esta noche de bolero: "Contigo aprendí", "Esta tarde vi llover", "Voy a apagar la luz", entre otros, son canciones que tienen historias que nuestro Trío quiere contar.Además, en un salto geográfico y temporal, interpretarán algunos boleros del gran Chico Novarro, en un homenaje al bolero argentino, incluyendo un cierre a todo ritmo con letras picarescas y algunos viejos sones cubanos para nunca olvidar del Trío: la isla de Cuba.Con la participación estelar de: Hermenejildo Garay, el samurái de la canción (voz y accesorios); Juan José Gardenia, el tenor continental (voz y percusión); Joselito "Chicharrón" de la Cruz (voz y guitarra).La actuación es de Juan Kohner, Andrés Maín y Iván Ledesma. La asistencia en voces corresponde a Flopa Suksdorf. El sonido es de Joaquín Rodríguez; y el vestuario, de Graciela Vives y Pablo Roldan. La dirección es de Nacho Koornstra.La Fanfarria ambulante es un cuarteto escénico-musical que fusiona música puesta en escena y humor. Personajes mudos con instrumentos charlatanes. Vieron la luz en 2013."La Fabulosa travesía", su última creación, es una ficción musical que hace eco a las historias migratorias de nuestras abuelas y abuelos, recreando el viaje de una tripulación desopilante. Una navegación musical rocambolesca, llena de melodías del viejo continente que se van fusionando con los ritmos de la tierra prometida como la cumbia y el chamamé. La tripulación está integrada por Rupert Racatapunch (Bruno Gramaglia, batería), los hermanos Igor e Ivo Evanol (Gonzalo Goitia, tuba y Pablo Aristein, saxofón alto) el capitán Pierre el Sensible González (Fabrice Gautheron, acordeón, desde Francia). Las composiciones son de Fabrice Gautheron, Pablo Aristein, y los arreglos musicales originales corresponden al grupo. El operador de sonido es Federico Galiano Zurbriggen.Antonella Fernández Pabón es actriz, profesora de teatro, capacitadora en artes escénicas y promotora sociocultural en teatro. Sostiene una continua formación e investigación en las técnicas del Clown, la máscara neutra, el bufón y disciplinas que acompañan los abordajes escénicos. Desarrolla una profesión teatral activa como directora, actriz, asistente de dirección y técnica en espectáculos. Payasa anfitriona de nombre "Rosita" que oficia de Maestra de Ceremonia en eventos.Mateo IzzaEs actor y politólogo. Como actor ha realizado distintos trabajos en cine, televisión y teatro, entre los que se destacan su participación en el film "Cuestión de Principios" (protagonizado por Pablo Echarri y Federico Luppi) y la serie televisiva "Habitación 13". Siempre ligado al humor, hace cinco años decidió incursionar en el mundo del stand up.Alejandro HaimovichActor y comediante formado en improvisación teatral, clown y stand up. Ha participado desde 2016 de las propuestas pedagógicas de la Sala "Saltimbanquis" como estudiante y tallerista. Realizó diversos seminarios y talleres de teatro, antropología teatral, máscaras, clown, improvisación teatral, stand up y actuación frente a cámara. Integró el elenco de improvisación teatral de Entre Ríos coordinado por Fabio Sancinetto y ha participado en diversas obras y varietés. Ha integrado el grupo "4 Empanadas Standup Club" y actualmente conforma junto a Jorge Martinez y Juanchi Ottado el Grupo "JAJ!" Comedia + Standup "Ignacio GrünbaumEs actor, humorista, locutor y comunicador. Integró diferentes grupos de teatro y formó parte del trío humorístico "Difícil que el Chancho Chifle". Como humorista incursionó en radio, televisión, gráfica y teatro. Ha participado como guionista y realizador en diferentes proyectos audiovisuales. Es docente.Nacho KoornstraEs actor y productor independiente. Ha realizado más de mil presentaciones de rutinas cómicas en varietés, eventos sociales, convenciones de circo y festivales. Es miembro, además, de la compañía "Tocomochos" y coordina el ciclo de espectáculos de Bar "Variedades y Humor". Dirige teatro y es docente.Leo BartoloméEl actor y transformista paranaense nos presentará un cuadro de humor y monólogo basado en la temática del tango argentino, mezclando el amor, la desilusión, y el cambalache en un tango llamado "Andate por Dios". Nos encontraremos con una mujer borracha que le canta a un amor trunco, y se va generando un poco de violencia entre el amor y el despecho de esta tanguera. Jugando también con la improvisación teatral, y el intercambio que se genera desde el primer momento con el público.Gabi ZonisEs actriz, rapera y compositora. Nació en Paraná y vivió en Capital Federal durante trece años mientras estudió su carrera de actuación y desarrolló a la par diversos proyectos musicales y teatrales. Actualmente en Paraná, se desempeña como conductora y animadora de eventos artísticos, urbanos y de juventudes. Además, se presenta con su espectáculo musical donde fusiona el rap con ritmos bailables y rimas conscientes. Siempre proponiendo intervenciones de humor con personajes teatrales y en la radio.La Bestia. El duende de la magiaEste es un espectáculo de clown y magia, visual y participativo destinado a todo público. La Bestia es un ser extravagante, delirante y misterioso. Un mago fuera de lo común, que nos invita con sus ocurrencias a estar presentes y a participar de cada uno de sus actos despertando en quienes están frente a él la curiosidad, la fantasía y la alegría. La magia de este espectáculo está en lo que se genera en cada encuentro con su público. El intérprete Mariano Di Franco es payaso, músico, director y profesor de la técnica de clown. Su formación en el clown se da en Argentina y en España donde estudia con maestros y maestras de renombre nacional e internacional. En el año 2016 estrena su espectáculo "La Bestia, el duende de la Magia".Intervenciones: Carta pesta (Emmanuel Chemma Allasia)Emmanuel Chemma Alassia es payaso, actor y productor. Es el creador de "Cartoncito", un entrañable payaso con el cual ha realizado giras y participado en festivales de teatro y circo. Es cofundador del Centro cultural "El Portal, Club de Arte" e integra las asociaciones artísticas "La Moringa" Carpa de Teatro y Circo, "Compañía Cartón", "Compañía la Mafia di lo Patutti", Grupo "El llerta con naríz" y es parte de la compañía de Gabriel Chame Buendia en con la cual ha realizado giras por Colombia, Ecuador, México, Perú, Bolivia, España, Francia, Chile y Argentina.Juegan, se divierten, corren, bailan, saltan, estudian el equilibrio, el mareo y la gravedad. Observan, calculan, discuten. Se acomodan y se arrastran para probar cada situación, cada ley, cada relación y posibilidad del mundo/cuerpo/cosmos. Yendo para adelante, para adentro, para el borde, para la cornisa. Un espectáculo que puede igualmente hacerte llorar de risa o de emoción, y sorprenderte a cada instante con la simpleza criolla, y el ingenio latino. Cuenta con las actuaciones de Mariano Gomez Grandis y Flavia Scoreanzi. Kabras en Kiebra es una compañía de origen Litoral nacida en 2019. A ambos lados del río Paraná se gestó el espectáculo que vienen a ofrecer: acrobacias de piso, de dúo, malabares de objetos no convencionales, tejidos por la danza, el humor y las experiencias somáticas.Gabriela ReisenauerEn el año 2019 realiza un curso de stand up dictado por Ignacio Koornstra y Belisario Ruiz. A partir de allí, y en conjunto con otros comediantes, conforman las 4Empanadas Stand Up Club. En la actualidad participa de distintos eventos en los que ha sido convocada de forma independiente. Disfruta de reírse de sus propias desgracias y que los demás se rían con ella, desde ahí surge su interés por el stand up.Lisandro RieraTiene un título de periodista deportivo que nunca ha usado, hace teatro y tiene una publicación de humor medio "pavote" llamada "La Bondiola". Miembro de Litoral Stand Up Comedy desde el 2015.Belisario RuizEs docente de Lengua y fan de la comedia en todos sus formatos. Ha trabajado con el grupo humorístico Los Tocomochos, colaborando en números para teatro y realizando sketchs para la televisión como guionista y actor. Coautor y coproductor de la película "Aunque Parezca Raro", estrenada en 2015.Intervenciones: Felicitas Champs Charles, "La chamana del litoral" (Raquel Freijó)Es actriz. Desde hace 10 años coordina talleres de teatro con orientación al humor. Presenta su personaje Felicitas Champs Charles "La chamana del litoral".