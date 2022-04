El Hospital Masvernat recuerda las medidas para sacar turno y visitar pacientes

El Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia emitió un comunicado donde se recuerda a la población las medidas que siguen vigentes en el nosocomio.



-Como es de público conocimiento, por motivo de restricción por pandemia no está previsto horarios de visita, salvo sectores de UTI A (Terapia de Adultos) las cuales se rigen a la guardia y médicos de turno, que las mismas responden entre las 10 y 12 hs. el informe y visitas de pacientes de dicho sector.

-Se permite 1 (un) solo familiar o cuidador en los distintos servicios del nosocomio, salvo autorización de más cuidadores, exclusivamente por orden del encargado/a del Servicio.

-A la hora 21, se cierra la puerta principal de acceso al público, por lo tanto se toma la medida desde Dirección el acceso hasta las 23 por sector barrera. Pasadas las 23 horas no se podrá ingresar hasta las 6 am, sin excepción.

- Las personas que quieran ingresar fuera del horario estipulado solo ingresarán con autorización de Dirección, sin excepción.

-En sector Neonatología: padres y madres podrán ingresar con autorización del encargado/a del servicio en horarios de 11: 30 a 12:30 y de 19 a 20 siendo este el horario de visita estipulado.

-Sala de espera no puede permanecer gente salvo excepciones con autorización correspondiente.



Para sacar turnos:



- Los lunes, miércoles y viernes a las 6:00 se organiza en puerta principal los turnos de mesa de entrada en ventanillas.

- El día miércoles 13 de abril se otorgarán los turnos del día viernes 15 de abril, por motivos del feriado de Semana Santa.