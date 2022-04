Este Viernes Santo se realiza el tradicional recorrido “7 Pueblos, 7 Iglesias”

Este Viernes Santo se realizará una nueva edición de “7 Pueblos, 7 Iglesias”, organizado por Cicloturismo Paraná. Esta será la edición número 12 y partirá a las 8 desde la Catedral de Paraná.



En declaraciones al programa Entrevistas que conduce Raúl Londero por Elonce, Lorena Suárez contó que la propuesta fue creciendo año a año hasta contar con la participación de hasta 200 personas.



“Tiene la particularidad que es un cicloturismo que le gusta mucho a la gente fuera de la provincia, vienen de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Recorremos siete pueblos que son muy lindos: de Paraná vamos a San Benito y seguimos por Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto y Oro Verde. El paisaje de la campiña en este recorrido es muy atractivo y se pueden ver todos los verdes. Son un total de 70 kilómetros que, si bien parecen mucho, cada 7 km hay un pueblito, una iglesia y ahí se hacen las paradas”.



Consultada sobre los requisitos, dijo que es indispensable que la bicicleta esté en buenas condiciones y llevar casco. “Hay que tener ganas de pedalear y no hay límites de edad, hemos tenido gente de 80 años”, dijo para aclarar que no es una carrera sino que se va a una velocidad controlada y donde todos puedan ir cómodos.



El pedaleo comenzará con la bendición del Padre Tanger y se partirá por calle 25 de Mayo.



Recordó que cada participante debe llevar su hidratación y la comida del mediodía. “Los esperamos a todos, no tengan miedo, teniendo ganas de pedalear y de pasarla bien, salimos todos juntos y arribamos todos juntos por la tarde a la Catedral”. Elonce.com