Se realizó una colecta externa de sangre en la sede de Cruz Roja en Paraná, este martes hasta las 11; la actividad fue impulsada por Rotaract Club de Paraná y Municipalidad de Paraná.



“Ganas de dar vida y sentirse bien de salud”, fueron los requisitos principales para acercarse a la colecta externa de sangre, comunicó a Elonce la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacob.



En ese sentido, instó a “no concurrir en ayunas; solo se pide no haber consumido lácteos y grasas, pero sí se puede tomar mate, café o té con galletitas con mermelada o frutas. Y se recomienda traer una botellita con a Jacob gua para hidratarse”. “El ayuno es un mito”, remarcó.



En la oportunidad, aclaró que ya no es necesario acercarse con turno previo a las colectas externas de sangre. Y destacó la importancia de estas actividades en la previa a Semana Santa; la próxima será este miércoles en Colonia Avellaneda.



Por su parte, el coordinador de la gestión de riesgo de Cruz Roja-Paraná, Mario Fuentes, ponderó: “Nos une la idea de ayudar porque la sangre no es algo que se pueda producir, sino que la única forma de obtenerla es a través de la donación, con lo cual, invitamos a los donantes a acercarse sin miedos porque son entre siete y diez minutos y es enorme lo que se puede hacer por el otro”.



Punto aparte, informó que en Cruz Roja se retomó la presencialidad en el dictado de clases para las tecnicaturas de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica. “Quizás por la pandemia, la demanda para la matrícula de Enfermería fue muy alta: de 300 que se postularon, 100 pudieron ingresar”, indicó. (Elonce)