Capacitaron en separación de residuos y compostaje a vecinos de Paraná

Promotores ambientales brindaron un nuevo taller, en el Barrio Cuarteles, El Sol, Humito y Belgrano, en Paraná; fue en el marco del programa municipal Recuperemos Valores.



El objetivo es que en cada domicilio se haga un mejor almacenamiento de los residuos entre orgánicos e inorgánicos. Que lo orgánico se vuelva a una compostera y los inorgánicos (botellas plásticas, latas, cartones, bolsas, entre otras) se coloquen en recipientes diferenciados para su posterior recuperación, a cargo de los recuperadores urbanos.



Tanto el papel como el cartón no deben estar húmedos ni sucios, y los vidrios deben estar identificados o envueltos para que no representen un peligro para quienes hacen la recolección.



Los promotores proponen en cada encuentro que cada paranaense haga la separación domiciliaria de residuos para un mejor aprovechamiento de los materiales que se pueden reciclar, que son la materia prima de los recuperadores.



“Buscamos transmitir que la separación y el compostaje son tareas sencillas que todos y todas podemos hacer en nuestros domicilios para mejorar la calidad ambiental y también para beneficiar a los recuperadores urbanos y sus familias. No es necesario tener recipientes de diferentes colores, lo importante es no mezclar los residuos que generamos”, destacó Pablo Chemin, de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática.



En cuanto al compostaje, se les explica cómo realizar una compostera domiciliaria y cuáles son los beneficios que se generan tanto individuales como colectivos, entre ellos, que se obtiene abono para las plantas, jardines y huertas y se fomenta la conciencia del reciclaje y aprovechamiento de los residuos que se producen en el hogar.