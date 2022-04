Crece la demanda para tramitar pases vecinales en los puentes a Uruguay

Ante el incremento de las consultas y solicitudes para asociarse al nuevo sistema de peaje para el tránsito vecinal en los dos puentes administrados por CARU (General Artigas y Libertador General San Martín), se reitera a la comunidad información de utilidad para poder desarrollar satisfactoriamente la tramitación y el cruce por los puentes.Cabe destacar que el nuevo sistema de peajes en los puentes Libertador General San Martin (Gualeguaychú-Fray Bentos) y General Artigas (Colón-Paysandú), vincula a los usuarios a través de la patente de los vehículos. De esta manera no se emite más la tarjeta vecinal. Al pasar por el peaje, el sistema identifica el vehículo como vecinal y aplica la tarifa correspondiente. Por el momento el pago en las cabinas de peaje se realiza solamente en efectivo, igual que antes. Se espera que en un futuro se puedan incorporar medios de pago electrónicos, pero aún no están vigentes.Entre el 11 y el 18 de Abril se priorizará la atención vía web y no se realizarán trámites presenciales. Atención Presencial – 100 números por día, de Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.Asociado a la alta demanda de trámites y al período de emergencia sanitaria se ha dispuesto que se habilitará el paso por los peajes de tarjetas vecinales emitidas por CARU que hayan vencido en el período 2020 a 2022. Esta habilitación es de carácter transitorio hasta el 1 de Junio de 2022Se recomienda realizar este trámite a través de la página web de CARU en www.caru.org.uy . En la web, en el lateral derecho están los botones de acceso y las instrucciones para realizar el trámite. Se recomienda esta vía ya que se puede hacer en cualquier día y horario y evita demoras en ventanilla.En forma presencial el trámite se hace en la cabecera del puente únicamente los días hábiles, de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hay que tener en cuenta que de manera de priorizar la atención web se entrega únicamente 100 números por día para aquellos usuarios que no pudieron utilizar los medios electrónicos.Podrá ingresar a través del botón Usuarios del Sistema de Peaje en la página principal donde encontrará los accesos previstos para completar la información y documentación que se solicita. El costo del trámite es de $ 1.000 Argentinos o $ 450 Uruguayos. Es necesario que guarde el comprobante de depósito en formato digital (escaneado o foto digital de calidad) ya que el mismo será requerido durante el trámite web.Los usuarios vecinales tienen una vigencia de 3 años. Cerca de la fecha de vencimiento el sistema emite un mail recordando la fecha.Estado del trámite. Al realizar el trámite recibirá un correo donde se informa que el trámite quedó ingresado y la documentación está siendo procesada. Podrá comprobar el estado del trámite accediendo a la cuenta creada. Al finalizar el alta recibirá un mail confirmando que la cuenta se encuentra operativa.Formulario de Reclamo: En la página principal se instaló un botón para recibir y canalizar las consultas vinculadas a trámites. Le recomendamos ingresar las consultas por esta vía.Tarjeta vecinal vigente: Quienes tienen la tarjeta vecinal aún vigente, pueden utilizarla para cruzar por el puente hasta la fecha de vencimiento. De todas maneras, se recomienda que se realice la asociación de un vehículo para agilizar el paso en el puente. Este trámite se puede realizar vía Whatsapp a través de los siguientes números: +598 91 721 887 / +598 92 211 101.Sistema de Peaje - Altas - Bajas - Modificaciones:https://www.caru.org.uy/web/2011/10/sistema-de-peaje-altas-bajas-modificaciones/Sistema de Peaje – Información:https://www.caru.org.uy/web/2011/10/sistema-de-peaje-informacion/Sistema de Peaje - Formulario de consultas:https://www.caru.org.uy/web/2011/10/sistema-de-peaje-formulario-de-consultas/