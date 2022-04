La Sociedad Italiana celebrará 158 años en Paraná con reconocimientos y una cena

Un 10 de abril de 1864, un grupo de italianos fundó la Sociedad Italiana, que cumple 158 años en Paraná: “tenemos acta fundacional de la Sociedad Italiana que data de 1864 y la bandera que tenemos en la presidencia que también es de esa época”.“Hace dos años que no podemos festejar, pero no obstante seguimos trabajando y no nos rendimos en ningún momento”, valoró Horacio Piceda, presidente de la institución.Según comentó, para este nuevo aniversario realizarán una cena el sábado 9 de abril. “Queremos brindar con los amigos y los socios. Además, vamos a realizarle un reconocimiento a una ex presidenta, Olga Chico, que fue la única mujer en dirigir la institución en estos 158 años”.Piceda, recordó que “la sociedad la crearon italianos, pensando en el futuro de sus hijos en nuestro país. Nuestra responsabilidad es cumplir con sus deseos y creo que lo estamos haciendo bien. La institución está creciendo y seguimos proponiendo proyectos”.