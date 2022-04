Día Mundial de la Salud: realizaron testeos médicos en el hospital San Martín

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud en recordatorio a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Este año, el lema que convoca es Nuestro Planeta, Nuestra Salud y apunta a llamar la atención mundial sobre la interconexión entre los ecosistemas del planeta y nuestra salud, en medio de una pandemia, un planeta contaminado y una incidencia creciente de enfermedades.En el hospital San Martín de Paraná, próximo a la posta respiratoria a la que se ingresa por calle Enrique Carbó, este jueves se realizaron controles de hemoglucotest, saturometría y frecuencia cardíaca, además de la entrega de folletería. Durante la actividad, se sumaron los alumnos del Jardín Brotecitos.Durante los testeos, “se detectaron muchos hipertensos, a los que derivamos a la guardia para un mayor control”. Reveló una enfermera del área de Terapia Intensiva. Según comentó, “la edad, condición genética y antecedentes familiares”, son factores de riesgo para esa enfemedad.Por su parte, Ángela Gareis de Clínica Médica apuntó que “la gente no se cuida, no toma medidas”. Fue en ese sentido que recomendó acudir a la consulta médica y tomar la medicación como se le indica.“También detectamos la falta de compromiso con la alimentación”, mencionó e instó a “la consulta a un profesional, el que le facilite los medicamentos a consumir en variedad y precios, algo que nos preocupa a todos”.Según comentó aFernanda del área de Covid-19 del nosocomio, “hace cuatro semanas que no registran casos positivos de coronavirus; y los hisopados solo se realizan ante casos de pacientes con patologías respiratorias”.“La pandemia fue muy difícil porque nos enfrentamos a una patología nueva, por la que tuvimos que también crear un servicio nuevo con respiradores, educar sobre los nuevos ingresos, y por nuestro miedo a contagiar a nuestros seres queridos, cuidarnos y protegernos porque sino no iba a haber personal para atender a los pacientes”, rememoró. La enfermera, que no se contagió de coronavirus durante la pandemia, aseguró que la clave fue “cuidarnos todo el tiempo; fue fundamental el lavado de manos después de atender al paciente y cuando te retiras el EPP porque un mal manejo lleva al contagio de nosotros”.