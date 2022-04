Farer pedirá que se revea cierre de Gerencia Zonal del Banco Nacion de Concordia

Sociedad Preocupa el cierre de la Gerencia Zonal del Banco Nación en Concordia

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) realizó su reunión mensual de Consejo Directivo en Nogoyá con la presencia del titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Expresaron su profunda preocupación por la decisión del Banco Nación de unificar las gerencias zonales de Entre Ríos y cerrar la de Concordia y anticiparon que propondrán un encuentro con Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación, para ver si logran revertir la decisión.La jornada, que estuvo encabezada por el titular de Farer, José Colombatto y contó con la participación del presidente de CRA, Jorge Chemes, se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Nogoyá y allí se expusieron las diversas problemáticas que atañen al sector.Por su parte, las rurales expresaron una profunda preocupación por la decisión del Banco Nación de unificar las gerencias zonales de Entre Ríos y cerrar la de Concordia, con la incertidumbre que esto genera en los trabajadores y el sector productivo de la región.“En ese marco vamos a proponer un encuentro con Claudio Lozano, uno de los directores del Banco Nación, para ver si logramos dar vuelta esta decisión que no se explica desde el sentido común”, expresaron.En tanto, José Colombatto contó la experiencia vivida recientemente en su visita a la Expoactiva Nacional de Soriano, la muestra agropecuaria y agroindustrial más grande del Uruguay. Invitado por la organización, pudo comprobar el avance del campo oriental y el enorme apoyo del gobierno nacional a los productores y a la producción en general, hecho que contrasta notablemente con la realidad que sufren a diario los pares desde este lado del río.En otro orden, el presidente de Farer hizo referencia a las movilizaciones que se han llevado adelante en distintas ciudades entrerrianas a partir de las nuevas medidas del gobierno nacional que afectan al campo.En relación a ello expresó: “Que nadie piense que nos gusta estar en las rutas. Nos gustaría estar haciendo lo que más sabemos que es producir; estar en el campo, trabajando como lo hemos hecho toda la vida. Pero otra vez estamos ante una película que hemos visto mil veces: pero no por repetida deja de ser una mala película. Volvimos a las rutas porque nos quieren poner de rodillas. Nuevamente el gobierno avanza sobre el campo en una mirada sesgada, equivocada y perjudicial para la producción y la Argentina toda”.El dirigente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos expuso que “otra vez se apela a un relato deformante donde el campo es el culpable de los males del país, cuando sabemos que la raíz del problema radica en un gobierno que no atina a tener un plan económico serio, a un gobierno que busca afuera los problemas que tiene adentro, un gobierno de dos cabezas que intenta maquillar con ajenos los papelones propios”, remarcó.Para el dirigente rural “tal vez debieran mirar un poco más alrededor. Dejar los espejos de Venezuela que sólo devuelven miseria y prepotencia y mirar a Uruguay y Brasil. Allí campo y Estado conviven en armonía, ya que se entiende el papel que juegan en la vida de los pueblos, en el empleo, en las divisas genuinas y en el desarrollo de los países”.